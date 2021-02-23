Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...

Отправлено: - 14:31

не помню чтобы когда такое было.

автобусы не будут ходить из за ветра.

в советское время автобусы ходили при любой погоде.

так же как как и футбольные матчи.

эта фраза обязательно указывалось в афишах.

или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?