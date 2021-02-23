Отправлено: - 11:33

viktorian85:

В Сирии боевики с СНГ в основном их костяк был. Больше ни в одной стране мира их не было столько. Под ними были города и целые провинции. Казахских женщин и детишек жён террористов вывозят постоянно из Сирии, а не Афганистана и Пакистана

viktorian85:

Россия поступила как миротворец. Сделала всё без жертв и по закону. Сначала парламент автономной республики проголосовал, потом референдум провели и все проголосовали

viktorian85:

Наёмники хоть куда ездят.

viktorian85:

Стоят на месте. Было пару раз что в серой зоне захватили укровойска пару посёлков. Серая зона это нейтральная территория.

viktorian85:

Правда все турецкие СМИ писали что российские и хотели уже объявить 17 войну России

viktorian85:

Султан сдался. Туристов нема, убытки от помидоров и других отраслей. Пришлось писать Путину каяться, а потом в Москву полетел каяться.

viktorian85:

Перечислили несколько поражений среди сотни побед. Причём поражения все спорные.

viktorian85:

Угу в разобранной гостинице сидит.

Цитата:По состоянию на июль 2015 года в общей сложности в Сирии и Ираке число активных членов ИГИЛ составило около 80 тыс. человек, включая около 30 тыс. иностранцев, являющихся преимущественно выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки.численность воюющих боевиков из СНГ в Сирии и Ираке составила: 500 граждан Киргизии, 600 — Узбекистана, 300 — Таджикистана, 200—250 — Туркменистана, 200—250 — Казахстана.Обнародованные в декабре 2015 года данные ФСБ сообщают о примерно 2 тыс. россиян, завербованных в ряды боевиков. По данным центра Soufan Group, на стороне ИГ воюют около 900 выходцев из государств Юго-Восточной Азии (в основном — из Индонезии, Малайзии, Сингапура и Филиппин), для которых характерно «стремление вернуться на родину для ведения священной войны». По китайским данным, на стороне ИГ сражается несколько сотен мусульман-уйгуров из Китая.Ни о каком костяке из СНГ не может быть и речиЗакончим на этомЦитата:Сначала войска в том числе присланные из России захватили все ключевые объектыА потом уже референдумЭто называется аннексияЦитата:Но не с танками через всю странуЦитата:Нейтральная зона которую Украина постоянно отжимает а ополченцы не могутЦитата:Российские СМИ типо царьгада тоже всякую ахинею любят писатьНо сам принципЧто посла убили открыто туркиА свой самолёт россияне так и не признали как и много чего другого,если такие крутые чтож не признаются? Боятся по башке получить?)Цитата:Великая помидорная война!Теперь все российские деньги опять идут в ТурциюИ турки открыто ржут что могут ещё каждый год по послу русскому убивать и ниче за это не будет,так на время помидоры запретят) восток признают силу а Россия раз за разом лажает в этом плане,даёт слабинуВот и Карабах профукалиЦитата:Перечислил подряд все войны как они идут в хронологииКроме Османской империи,в 19 веке османов и арабы могли победить,там большого ума не надо было)А так поражение за порождением либо победа которая далась колоссальными усилиями и жертвамиЦитата:В отеле ты хотел сказать?)А так да Путин теперь там не появится никогдаОбломали кайфПришлось даже дружка ротенберга просить чтобы он на себя удар взял)Обида за дворец теперь на всю жизнь)