Отправлено: - 18:25

Добринцофф:

Один и сплошной гемор эти скворечники

Цитата:Ой, да гемор есть и в скворечниках и в частном доме, одна чистка снега чего стоит. Пока здоровье есть, кидаешь с удовольствием и потом с розовыми щечками возвращаешься в дом через пару часов, чтобы попить горячего чая. Но когда скрутил радик или остик, лежишь, уткнув виноватый взгляд в потолок, а жена с детьми лезет через сугробы, чтобы сделать свои дела, а на чистку снега у нее сил уже не хватает.Ну и крыша с канализацией есть во всех случаях, только в скворечнике скворцов обслуживают, а в частном гнезде ты один и на тебя смотрят голодные и холодные домочадцы, а ты бегаешь выпучив глаза, чтобы хоть как-то вернуть систему в исходное состояние.Шашлык пожарить можно, конечно, но когда он в постоянной доступности, то уже так в печенках будет сидеть, как консервы у холостяка в желудке. Поэтому так себе аргумент. То же самое и с огородом. Проще один раз в неделю съездить на дачу, покопаться в грязи, чтобы потом приехать, помыться и дальше всю неделю жить по-человечески, чем постоянно шастать в ватнике по огороду в стоптанных сапогах, с грязными руками и траурной каймой под ногтями. И, пробегая с пучком укропа мимо бассейна, споласкивать его там заодно с руками на радость размножающимся бациллам, а потом радостно подавать гостям на стол зелень, что прямо из огорода. Какая уж там у частника голубая мечта, это очень большой вопрос.