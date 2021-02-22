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А у нас во дворах все по-прежнему...
А у нас во дворах все по-прежнему...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40986
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:13
Выхлопные газы прогревающихся автомашин во дворах, вы задумывались об этом? Обратите внимание, как утром ведут в школу малышей или везут на санках ребятишек в детские сады. Трубы на уровне голов, дети глотают машинную отработку.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6446
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 22:47
Цитата:
Паркуем на парковке, или домик в деревне, как альтернатива
Odin_iz_Teh:
ну а так то извиняйте если что, кому там мое корыто прогревающеся с 7 до 8 мешает. Работа у меня с 8 часов.
ну а так то извиняйте если что, кому там мое корыто прогревающеся с 7 до 8 мешает. Работа у меня с 8 часов.
Паркуем на парковке, или домик в деревне, как альтернатива
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 23:04
Цитата:
---Зачем ?? Он же хозяин !!
elektron:
---Зачем ?? Он же хозяин !!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 16
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 07:32
Представил себе картину ... Идёт Электрон мимо парковки и там с десяток корыт прогреваются коптят... А таким ветром как сегодня... Это если только непосредственно около вхлопухи стоять ... Ну и домик в деревне это как раз таки для любителей свежего воздуха
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1336
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 09:04
Цитата:
вообще то, автопроизводителям выгодно чтобы движок быстрее запороли после таких рекомендаций и купили у них новое авто
пы.сы. предпусковой подогрев рулит, ни шуму ни пыли, сел в теплое авто и поехал
Гога:
вообще то, автопроизводителям выгодно чтобы движок быстрее запороли после таких рекомендаций и купили у них новое авто
пы.сы. предпусковой подогрев рулит, ни шуму ни пыли, сел в теплое авто и поехал
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 11:30
Цитата:
тогда гараж будет стоит дороже квартиры.
сайлау курманов:
В этом есть какой-то смысл, но видимо заклевали и решили забыть проблему
В этом есть какой-то смысл, но видимо заклевали и решили забыть проблему
тогда гараж будет стоит дороже квартиры.
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 11:34
Цитата:
Ха-ха. Производители Германии, где морозы - 5 не рекомендуют. Попробуй сразу поехать в мороз -20. Посмотрю как получится. Движок сразу глохнет.
[Исправлено: Janus, 23.02.2021 - 11:37]
Гога:
-вообще то , автопроизводители не рекомендуют это ---прогревать . Завел --- и потихоньку поехал . Погугли
-вообще то , автопроизводители не рекомендуют это ---прогревать . Завел --- и потихоньку поехал . Погугли
Ха-ха. Производители Германии, где морозы - 5 не рекомендуют. Попробуй сразу поехать в мороз -20. Посмотрю как получится. Движок сразу глохнет.
[Исправлено: Janus, 23.02.2021 - 11:37]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 231
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 11:40
Нужно изменить ПДД, если зацепили во дворе, с 23.00 до 08.00 виноват тот кто поставил машину во дворе, тогда перестанут ставить во дворах. Езжу по ночам, как только не бросают машины, такое ощущение до дома доехал и ладно, атам мешаю я кому, и так объедут, иначе нехилый штраф и потеря страховки. А если введут такое правило, глядишь и стоянок увеличится, рабочие места. Кстати стоянка , где я ставлю машину в центре, раньше была битком, а теперь почти пустая
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 14:30
Цитата:
---Как-то раз в -43 заводил , минут 15 грел .
Janus:
в мороз -20
в мороз -20
---Как-то раз в -43 заводил , минут 15 грел .
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 15:23
Цитата:
Проблема решается на счет раз, ставится шлагбаум (деревянная палка - нем.) как в аэропортах. Если подъехал на 15 минут для погрузки-выгрузки, то бесплатно, если больше - плати в зависимости от времени. Сразу и деньги появятся на обустройство территорий и деревья зашумят и цветочки запахнут. А хочешь платить меньше - добро пожаловать в гараж на окраине или на стоянку подальше от центра, дорогу к которой оплатишь ножками. Все справедливо, а то сейчас лошадники бесплатно укакивают дворы, а безлошадники, как лохи, должны на все это смотреть, наступать и нюхать.
сайлау курманов:
Помню кто-то из депутатов предложил без гаража чтоб не владели авто.
Помню кто-то из депутатов предложил без гаража чтоб не владели авто.
Проблема решается на счет раз, ставится шлагбаум (деревянная палка - нем.) как в аэропортах. Если подъехал на 15 минут для погрузки-выгрузки, то бесплатно, если больше - плати в зависимости от времени. Сразу и деньги появятся на обустройство территорий и деревья зашумят и цветочки запахнут. А хочешь платить меньше - добро пожаловать в гараж на окраине или на стоянку подальше от центра, дорогу к которой оплатишь ножками. Все справедливо, а то сейчас лошадники бесплатно укакивают дворы, а безлошадники, как лохи, должны на все это смотреть, наступать и нюхать.
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 15:36
Цитата:
Сейчас же как рассуждают, если даже купил квартиру по-дешевке, то к ней обязательно должна прилагаться стоянка для автомобиля, посадочная площадка для вертолета и бухта для швартовки яхты. Никто не задается вопросом, что жилье с прилагающейся парковкой будет стоить значительно дороже и не рассчитано на массового пользователя. Но самый популярный вопрос автовладельцев - а куда я поставлю свое корыто? Ну ты же думал об этом, когда покупал квартиру или авто? Получается, что я купив сейчас самолет, должен требовать посадочную полосу возле дома?
З.Ы. Кстати, в последнее время вижу и грузовые машины на ночных парковках возле дома, скоро автобусы ставить начнут, трактора и комбайны, так что однозначно места всем не хватит, пора бы и задуматься.
saba:
Нужно изменить ПДД, если зацепили во дворе, с 23.00 до 08.00 виноват тот кто поставил машину во дворе, тогда перестанут ставить во дворах.
Нужно изменить ПДД, если зацепили во дворе, с 23.00 до 08.00 виноват тот кто поставил машину во дворе, тогда перестанут ставить во дворах.
Сейчас же как рассуждают, если даже купил квартиру по-дешевке, то к ней обязательно должна прилагаться стоянка для автомобиля, посадочная площадка для вертолета и бухта для швартовки яхты. Никто не задается вопросом, что жилье с прилагающейся парковкой будет стоить значительно дороже и не рассчитано на массового пользователя. Но самый популярный вопрос автовладельцев - а куда я поставлю свое корыто? Ну ты же думал об этом, когда покупал квартиру или авто? Получается, что я купив сейчас самолет, должен требовать посадочную полосу возле дома?
З.Ы. Кстати, в последнее время вижу и грузовые машины на ночных парковках возле дома, скоро автобусы ставить начнут, трактора и комбайны, так что однозначно места всем не хватит, пора бы и задуматься.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7725
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 16:51
Один и сплошной гемор эти скворечники,то крыша бежит,то канализация,мусор в подъездах,сосед алкголоик или дятел с перфоратором,парковок нет,шашлык пожарить негде,за пучком укропа езжай на дачу на край света ,или супермаркет, про басейн на лужайке я уже молчу.И всё равно голубая мечта среднестатического казахстанца,залезть в этот аквариум и купаться всю жизнь во всём этом.
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 18:25
Цитата:
Ой, да гемор есть и в скворечниках и в частном доме, одна чистка снега чего стоит. Пока здоровье есть, кидаешь с удовольствием и потом с розовыми щечками возвращаешься в дом через пару часов, чтобы попить горячего чая. Но когда скрутил радик или остик, лежишь, уткнув виноватый взгляд в потолок, а жена с детьми лезет через сугробы, чтобы сделать свои дела, а на чистку снега у нее сил уже не хватает.
Ну и крыша с канализацией есть во всех случаях, только в скворечнике скворцов обслуживают, а в частном гнезде ты один и на тебя смотрят голодные и холодные домочадцы, а ты бегаешь выпучив глаза, чтобы хоть как-то вернуть систему в исходное состояние.
Шашлык пожарить можно, конечно, но когда он в постоянной доступности, то уже так в печенках будет сидеть, как консервы у холостяка в желудке. Поэтому так себе аргумент. То же самое и с огородом. Проще один раз в неделю съездить на дачу, покопаться в грязи, чтобы потом приехать, помыться и дальше всю неделю жить по-человечески, чем постоянно шастать в ватнике по огороду в стоптанных сапогах, с грязными руками и траурной каймой под ногтями. И, пробегая с пучком укропа мимо бассейна, споласкивать его там заодно с руками на радость размножающимся бациллам, а потом радостно подавать гостям на стол зелень, что прямо из огорода. Какая уж там у частника голубая мечта, это очень большой вопрос.
Добринцофф:
Один и сплошной гемор эти скворечники
Один и сплошной гемор эти скворечники
Ой, да гемор есть и в скворечниках и в частном доме, одна чистка снега чего стоит. Пока здоровье есть, кидаешь с удовольствием и потом с розовыми щечками возвращаешься в дом через пару часов, чтобы попить горячего чая. Но когда скрутил радик или остик, лежишь, уткнув виноватый взгляд в потолок, а жена с детьми лезет через сугробы, чтобы сделать свои дела, а на чистку снега у нее сил уже не хватает.
Ну и крыша с канализацией есть во всех случаях, только в скворечнике скворцов обслуживают, а в частном гнезде ты один и на тебя смотрят голодные и холодные домочадцы, а ты бегаешь выпучив глаза, чтобы хоть как-то вернуть систему в исходное состояние.
Шашлык пожарить можно, конечно, но когда он в постоянной доступности, то уже так в печенках будет сидеть, как консервы у холостяка в желудке. Поэтому так себе аргумент. То же самое и с огородом. Проще один раз в неделю съездить на дачу, покопаться в грязи, чтобы потом приехать, помыться и дальше всю неделю жить по-человечески, чем постоянно шастать в ватнике по огороду в стоптанных сапогах, с грязными руками и траурной каймой под ногтями. И, пробегая с пучком укропа мимо бассейна, споласкивать его там заодно с руками на радость размножающимся бациллам, а потом радостно подавать гостям на стол зелень, что прямо из огорода. Какая уж там у частника голубая мечта, это очень большой вопрос.
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 18:28
Цитата:
Ах да, забыл, машину-то можно ставить без проблем ... и прогревать тоже. Это плюс.
Маркс:
Какая уж там у частника голубая мечта, это очень большой вопрос.
Какая уж там у частника голубая мечта, это очень большой вопрос.
Ах да, забыл, машину-то можно ставить без проблем ... и прогревать тоже. Это плюс.
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 23.02.21 - 19:21
Цитата:
----Ну кому как . Только что сделал .. За праздник выпили - класс .
Маркс:
Поэтому так себе аргумент.
Поэтому так себе аргумент.
----Ну кому как . Только что сделал .. За праздник выпили - класс .
-
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