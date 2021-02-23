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≡ Утром субсидии, вечером - панели. Как компенсировали закупку оборудования для костанайских КХ, выясняет суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40986
Утром субсидии, вечером - панели. Как компенсировали закупку оборудования для костанайских КХ, выясняет суд
Отправлено: 23.02.21 - 17:26
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Уголовное дело по обвинению в незаконном выделении бюджетных субсидий на приобретение солнечных панелей, электростанций и насосов для полива, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 22 февраля.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21206
Re: Утром субсидии, вечером - панели. Как компенсировали закупку...
Отправлено: 23.02.21 - 17:26
#1
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Воруют и воруют - Господа... 8-) :-o
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