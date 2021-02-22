Отправлено: - 15:36

saba:

Нужно изменить ПДД, если зацепили во дворе, с 23.00 до 08.00 виноват тот кто поставил машину во дворе, тогда перестанут ставить во дворах.

Цитата:Сейчас же как рассуждают, если даже купил квартиру по-дешевке, то к ней обязательно должна прилагаться стоянка для автомобиля, посадочная площадка для вертолета и бухта для швартовки яхты. Никто не задается вопросом, что жилье с прилагающейся парковкой будет стоить значительно дороже и не рассчитано на массового пользователя. Но самый популярный вопрос автовладельцев - а куда я поставлю свое корыто? Ну ты же думал об этом, когда покупал квартиру или авто? Получается, что я купив сейчас самолет, должен требовать посадочную полосу возле дома?З.Ы. Кстати, в последнее время вижу и грузовые машины на ночных парковках возле дома, скоро автобусы ставить начнут, трактора и комбайны, так что однозначно места всем не хватит, пора бы и задуматься.