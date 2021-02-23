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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 348 из 348«1...346347348
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Куратор темы: drakon
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 13:23
#5206
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Цитата:
drakon:

Картинки ма!
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21205
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 13:31
#5207
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Цитата:
Козлов я:
Картинки ма!

Уже е... :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 13:46
#5208
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А военник е? ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21205
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 14:10
#5209
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Цитата:
Козлов я:
А военник е? ;-)

Всё е... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 14:21
#5210
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Поди, в Вюнсдорфе служил? Не отходя от кассы и остался. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11126
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 14:38
#5211
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судя по тому как сегодня по вацапу из германии
пересылки картинок и видео.
идут.разных.
в Германии это национальный праздник.
одна понравилась- каждый истинный гурман помнит этот ресторан.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21205
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 14:46
#5212
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Цитата:
Козлов я:
Поди, в Вюнсдорфе служил?

В Петрозаводске. Хорошая Республика... :lol: :oops:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 14:49
#5213
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Цитата:
drakon:
В Петрозаводске.

Долго будет Карелия снится... Далековато от меня. КДВО.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21205
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 15:15
#5214
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Цитата:
Козлов я:
Далековато от меня. КДВО.

И все Мы, были - дома... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21205
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.21 - 15:41
#5215
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И ни у кого, даже в мыслях - небыло.
Служить, ближе к дому. Хотя у меня,
была возможность, перевестись, в
Свердловск. Так и дослужил... :lol: :oops:
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