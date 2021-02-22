Отправлено: - 20:39

Survivor Puma:

Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная

Erden81:

Да у этого как увидит что человек с русским именем возмущается порядками в стране, сразу начинает ядом плеваться

Цитата:В статье об этом ни словаДелаем вывод она решила долго не рассуждая сразу обратится в редакциюЦитата:Спасибо ЕрденНо самое интересное что больше всех панику создают и возмущаются не по теме (есть конечно и безусловно те кто по теме, но ты это мое уточнение всеровно не заметишь) как раз люди с русскими именамиНи на что не намекаю но какой то парадоксВ России это заметил,там все с русскими именами возмущаются всем вокруг,вплоть на погоду ноют и в этом обязательно виноват кто-тоКак будто хлебом не корми дай поныть)