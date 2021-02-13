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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11124
Советы на каждый день
Отправлено: 13.02.21 - 19:04
Цитата:
порядок перепутал.
elektron:
порядок перепутал.
Советы на каждый день
Отправлено: 16.02.21 - 12:47
УЗНАЕМ РАЗМЕР КОЛЬЦА
Если вам нужно определить размер кольца, но под рукой нет специального устройства, то вам помогут нитка, линейка и бумага.
1 способ. Размер кольца соответствует его внутреннему диаметру. Поэтому, если у вас есть кольцо и вы просто не знаете его размер, замерьте линейкой его диаметр.
2 способ. Еще один вариант узнать размер с помощью имеющегося кольца. Сохраните и распечатайте картинку и приложите украшение к окружностям. Та, которая совпадет с внутренним диаметром, и будет размером кольца.
Важно: Распечатывайте картинки в оригинальном размере (не вписывая в размер листа).
3 способ. Возьмите тонкую полоску бумаги или нитку. Оберните вокруг нижней фаланги пальца, ближе к суставу. Действуйте легко, без нажима, чтобы бумага или нитка скользили по пальцу.
В случае с бумагой, отметьте место стыка ручкой и отрежьте полоску по метке.
В случае с ниткой, обмотайте ее несколько раз и разрежьте нитяное кольцо.
Распечатайте картинку ниже и приложите заготовку к контрольной линейке. Длина бумаги или нити должна соответствовать длине цветной полоски.
4 способ. Здесь вам пригодятся знания математики. Как вы помните, чтобы найти диаметр (размер кольца), вам нужно длину окружности разделить на число "пи".
Повторите первый совет из предыдущего способа, затем с помощью линейки измерьте длину полоски или нити в миллиметрах и разделите на "пи". Результат или ближайшее к нему значение и будет размером кольца.
5 способ. Распечатайте картинку и вырежьте заготовку, сделайте в ней разрез и вставьте в него конец линейки. Должно получиться бумажное кольцо. Отрегулировав его по пальцу, вы узнаете размер.
РЕКОМЕНДАЦИИ.
1.Если вы выбираете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный при измерении результат можно округлить до ближайшего значения. Для широкого кольца (от 6 мм) округляйте в бОльшую сторону или добавьте полразмера.
2.Толщина пальца в течение дня может меняться. Поэтому замерять нужно в середине дня при оптимальном балансе.
3.Не измеряйте размер после употребления большого количества жидкости, физических нагрузок или во время болезни. Также не стоит этого делать, если в помещении жарко или холодно.
Удачи!
Если вам нужно определить размер кольца, но под рукой нет специального устройства, то вам помогут нитка, линейка и бумага.
1 способ. Размер кольца соответствует его внутреннему диаметру. Поэтому, если у вас есть кольцо и вы просто не знаете его размер, замерьте линейкой его диаметр.
2 способ. Еще один вариант узнать размер с помощью имеющегося кольца. Сохраните и распечатайте картинку и приложите украшение к окружностям. Та, которая совпадет с внутренним диаметром, и будет размером кольца.
Важно: Распечатывайте картинки в оригинальном размере (не вписывая в размер листа).
3 способ. Возьмите тонкую полоску бумаги или нитку. Оберните вокруг нижней фаланги пальца, ближе к суставу. Действуйте легко, без нажима, чтобы бумага или нитка скользили по пальцу.
В случае с бумагой, отметьте место стыка ручкой и отрежьте полоску по метке.
В случае с ниткой, обмотайте ее несколько раз и разрежьте нитяное кольцо.
Распечатайте картинку ниже и приложите заготовку к контрольной линейке. Длина бумаги или нити должна соответствовать длине цветной полоски.
4 способ. Здесь вам пригодятся знания математики. Как вы помните, чтобы найти диаметр (размер кольца), вам нужно длину окружности разделить на число "пи".
Повторите первый совет из предыдущего способа, затем с помощью линейки измерьте длину полоски или нити в миллиметрах и разделите на "пи". Результат или ближайшее к нему значение и будет размером кольца.
5 способ. Распечатайте картинку и вырежьте заготовку, сделайте в ней разрез и вставьте в него конец линейки. Должно получиться бумажное кольцо. Отрегулировав его по пальцу, вы узнаете размер.
РЕКОМЕНДАЦИИ.
1.Если вы выбираете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный при измерении результат можно округлить до ближайшего значения. Для широкого кольца (от 6 мм) округляйте в бОльшую сторону или добавьте полразмера.
2.Толщина пальца в течение дня может меняться. Поэтому замерять нужно в середине дня при оптимальном балансе.
3.Не измеряйте размер после употребления большого количества жидкости, физических нагрузок или во время болезни. Также не стоит этого делать, если в помещении жарко или холодно.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 19.02.21 - 18:49
ДЕЛАЕМ ПОЛЕВОЙ УМЫВАЛЬНИК
Иногда, во время выездов на дачу или природу, требуется привести себя в порядок, после копания в земле. Из подручных средств можно сделать себе умывальник, для этого требуется 5-литровая пластиковая емкость, 10-кубовый шприц и клеевый пистолет.
Берем шприц и аккуратно срезаем у него верхнюю часть.
Затем в промежутке между 6 и 8 делением шприца делаем небольшое отверстие (паяльником или сверлом).
Верхнюю часть шприца немного обрабатываем наждачкой для того, чтобы клей схватился прочнее.
Теперь берем емкость и в ее нижней части также проделываем отверстие под шприц. Тоже обрабатываем наждачкой.
Верхнюю часть шприца обрабатываем клеем из пистолета, вставляем аккуратно в отверстие подальше. Затем протягиваем шприц обратно (но не до конца), чтобы с внутренней стороны также получился буртиком слой клея. Так подстраховываем непроницаемость для воды изнутри. С внешней стороны также заливаем клеем и даем время подсохнуть.
Все, умывальник готов. Теперь его поставить на что-нибудь или подвесить. Не забудьте закрыть емкость сверху крышкой, она вакуумом будет регулировать подачу воды. Ну а вытянув толкатель шприца, вы откроете проделанное отверстие в шприце и будет вам счастье.
Удачи!
Иногда, во время выездов на дачу или природу, требуется привести себя в порядок, после копания в земле. Из подручных средств можно сделать себе умывальник, для этого требуется 5-литровая пластиковая емкость, 10-кубовый шприц и клеевый пистолет.
Берем шприц и аккуратно срезаем у него верхнюю часть.
Затем в промежутке между 6 и 8 делением шприца делаем небольшое отверстие (паяльником или сверлом).
Верхнюю часть шприца немного обрабатываем наждачкой для того, чтобы клей схватился прочнее.
Теперь берем емкость и в ее нижней части также проделываем отверстие под шприц. Тоже обрабатываем наждачкой.
Верхнюю часть шприца обрабатываем клеем из пистолета, вставляем аккуратно в отверстие подальше. Затем протягиваем шприц обратно (но не до конца), чтобы с внутренней стороны также получился буртиком слой клея. Так подстраховываем непроницаемость для воды изнутри. С внешней стороны также заливаем клеем и даем время подсохнуть.
Все, умывальник готов. Теперь его поставить на что-нибудь или подвесить. Не забудьте закрыть емкость сверху крышкой, она вакуумом будет регулировать подачу воды. Ну а вытянув толкатель шприца, вы откроете проделанное отверстие в шприце и будет вам счастье.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.02.21 - 12:49
РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ
Если от маски у вас потеют очки - наклейте пластырь на переносицу.
Если у вас слишком большая форма для запекания - разделите ее свернутыми трубочками фольги.
А так можно постричься самому (особенно если парикмахерские снова закроют).
Совет для любителей порисовать и не размазать рисунок.
А это для тех, кто любит шить, но не хочет возиться с линейкой.
Чтобы не распутывать новогодние гирлянды намотайте их на картонку.
Удачи!
Если от маски у вас потеют очки - наклейте пластырь на переносицу.
Если у вас слишком большая форма для запекания - разделите ее свернутыми трубочками фольги.
А так можно постричься самому (особенно если парикмахерские снова закроют).
Совет для любителей порисовать и не размазать рисунок.
А это для тех, кто любит шить, но не хочет возиться с линейкой.
Чтобы не распутывать новогодние гирлянды намотайте их на картонку.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 23.02.21 - 12:14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУБОК
Металлическими кухонными губками очень удобно оттирать налет с посуды. Но кроме этого, их можно использовать и по другим моментам, возникающим в хозяйстве. Есть несколько таких советов.
Отделка древесины (браширование)
Так губка может стать отличным подспорьем в изготовлении стильной деревянной полки или лавочки. Она поможет сделать свежие доски выразительными. На поверхности проявится красивая структура годовых колец.
Браширование еще называют "искусственным состариванием". Время влияет на древесину похожим образом. Искусственно состаренное дерево эффектно выглядит на массивных половых досках, паркете, лестницах, дверях, домашней мебели, декоративных предметах интерьера.
Для работы нужны мягкие металлические губки 3-7 шт. и газовая горелка (или паяльная лампа).
Как состарить древесину.
- Обжигаем доски горелкой до момента растрескивания;
- Тщательно вычесываем подгорелый слой с помощью металлических губок.
Дальше древесину можно покрыть лаком или льняным маслом.
Если изделие будет использоваться на улице (например, лавочка), то масло нужно прокипятить той же горелкой.
Что еще можно сделать с кухонной металлической губкой.
- Закрыть сток ванны во время мытья собаки. Она соберет в себя всю шерсть и можно не переживать, что труба забьется.
- Закрыть отверстия, через которые в дом проникают грызуны. Металл они не грызут, поэтому такая защита довольно надежная.
- Закрепить разболтавшийся шуруп. Намотайте сверху тонкий слой металлической сетки и вставьте обратно. Способ также поможет при сорванной резьбе.
- Разжечь костер. Если к мочалке из очень тонкой металлической сетки прижать батарейку, появятся искры. Остается только подставить бумагу и подкинуть дров.
Удачи!
Металлическими кухонными губками очень удобно оттирать налет с посуды. Но кроме этого, их можно использовать и по другим моментам, возникающим в хозяйстве. Есть несколько таких советов.
Отделка древесины (браширование)
Так губка может стать отличным подспорьем в изготовлении стильной деревянной полки или лавочки. Она поможет сделать свежие доски выразительными. На поверхности проявится красивая структура годовых колец.
Браширование еще называют "искусственным состариванием". Время влияет на древесину похожим образом. Искусственно состаренное дерево эффектно выглядит на массивных половых досках, паркете, лестницах, дверях, домашней мебели, декоративных предметах интерьера.
Для работы нужны мягкие металлические губки 3-7 шт. и газовая горелка (или паяльная лампа).
Как состарить древесину.
- Обжигаем доски горелкой до момента растрескивания;
- Тщательно вычесываем подгорелый слой с помощью металлических губок.
Дальше древесину можно покрыть лаком или льняным маслом.
Если изделие будет использоваться на улице (например, лавочка), то масло нужно прокипятить той же горелкой.
Что еще можно сделать с кухонной металлической губкой.
- Закрыть сток ванны во время мытья собаки. Она соберет в себя всю шерсть и можно не переживать, что труба забьется.
- Закрыть отверстия, через которые в дом проникают грызуны. Металл они не грызут, поэтому такая защита довольно надежная.
- Закрепить разболтавшийся шуруп. Намотайте сверху тонкий слой металлической сетки и вставьте обратно. Способ также поможет при сорванной резьбе.
- Разжечь костер. Если к мочалке из очень тонкой металлической сетки прижать батарейку, появятся искры. Остается только подставить бумагу и подкинуть дров.
Удачи!
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