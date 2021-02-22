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≡ "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 22.02.21 - 16:24
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Екатерина 8 февраля с признаками простуды обратилась в районную больницу. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Затем анализ взяли у всех членов семьи. Когда приехала медсестра делать забор, мама ей сообщила, что ее годовалый сын температурит три дня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7093
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 16:24
#1
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Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела
И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс
Л-логика
Будут убивать или пожар сразу на первый канал звоните
Правда придется подождать немного,но журналисты решат за вас все проблемы)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21198
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 17:01
#2
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Абайка, чем то - недоволен... :lol: ;-)
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Survivor Puma
§ Survivor Puma
(Пользователи)
Регистрация:
16.05.19
Сообщений:
30
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 17:49
#3
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Цитата:
abaika95:
Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс

Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
28
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 19:50
#4
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Цитата:
Survivor Puma:

Да у этого как увидит что человек с русским именем возмущается порядками в стране, сразу начинает ядом плеваться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7093
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 20:39
#5
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Цитата:
Survivor Puma:
Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная

В статье об этом ни слова
Делаем вывод она решила долго не рассуждая сразу обратится в редакцию
Цитата:
Erden81:
Да у этого как увидит что человек с русским именем возмущается порядками в стране, сразу начинает ядом плеваться

Спасибо Ерден
Но самое интересное что больше всех панику создают и возмущаются не по теме (есть конечно и безусловно те кто по теме, но ты это мое уточнение всеровно не заметишь) как раз люди с русскими именами
Ни на что не намекаю но какой то парадокс
В России это заметил,там все с русскими именами возмущаются всем вокруг,вплоть на погоду ноют и в этом обязательно виноват кто-то
Как будто хлебом не корми дай поныть)
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
28
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 22:47
#6
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Цитата:
abaika95:

Ну ты только что подтвердил мои слова, и конечно сам не заметил
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Survivor Puma
§ Survivor Puma
(Пользователи)
Регистрация:
16.05.19
Сообщений:
30
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 23.02.21 - 09:58
#7
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Цитата:
abaika95:
В статье об этом ни слова Делаем вывод она решила долго не рассуждая сразу обратится в редакцию


В районной больнице сообщили, что инфекционист не передал данные в детскую консультацию.
Этого не достаточно? Инфекционист не передал, забыл, потерял и т.д. А может просто забил...
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
436
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 10:22
#8
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Цитата:
Survivor Puma:
В районной больнице

В районной больнице теперь и мазки у беременных берут удаленно . инсулином обеспечили не всех . И об этом ни кто не знает ? Так кто же тогда следит за здоровьем в области?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4568
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 10:44
#9
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Цитата:
Я:
И об этом ни кто не знает ?

а если никто об этом не говорит/никого не информирует, не долбит - какой смысл самой же больнице (иному заведению) признавать свои недоработки?
Кто-то позвонил в Департамент - сообщил об этом? Нет, махнули рукой - это ж надо звонить/писать/ сообщать - обошлись своими (непонятными) силами и все тихо и чудесно!Проще не "ввязываться в этот геморой". А потом терпим, "молча" возмущаемся в уголочке в тряпочку.
А эта мама - молодец! Завтра уже иначе к ней будут относится, чтобы не возникло ничего подобного.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7093
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 23.02.21 - 11:40
#10
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Цитата:
Erden81:
Ну ты только что подтвердил мои слова, и конечно сам не заметил

Да в сарказм ты не силен))
Цитата:
Survivor Puma:
В районной больнице сообщили, что инфекционист не передал данные в детскую консультацию. Этого не достаточно? Инфекционист не передал, забыл, потерял и т.д. А может просто забил.

А мама позвонить не могла в больницу? К глав врачу позвонить? Язык отсохнет? Или не царское это дело? Сразу в редакцию набрала)
Привыкли все что можно по звонку шумиху поднять
Завтра в лужу упадут и начнут журналистов звать)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4568
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 12:38
#11
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Цитата:
А мама позвонить не могла в больницу? К глав врачу позвонить?

Источник:

может быть звонок был и не дождалась реакции. Не всегда в статьях информацию предоставляют в полном объеме - предоставляют читателям фантазировать на тему ... Способствуют развитию критического мышления у населения и развитию подобных дебатов)))
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