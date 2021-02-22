"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 22.02.21 - 16:24
Екатерина 8 февраля с признаками простуды обратилась в районную больницу. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Затем анализ взяли у всех членов семьи. Когда приехала медсестра делать забор, мама ей сообщила, что ее годовалый сын температурит три дня. Читать новость
Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс Л-логика Будут убивать или пожар сразу на первый канал звоните Правда придется подождать немного,но журналисты решат за вас все проблемы)
Survivor Puma: Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная
В статье об этом ни слова Делаем вывод она решила долго не рассуждая сразу обратится в редакцию Цитата:
Erden81: Да у этого как увидит что человек с русским именем возмущается порядками в стране, сразу начинает ядом плеваться
Спасибо Ерден Но самое интересное что больше всех панику создают и возмущаются не по теме (есть конечно и безусловно те кто по теме, но ты это мое уточнение всеровно не заметишь) как раз люди с русскими именами Ни на что не намекаю но какой то парадокс В России это заметил,там все с русскими именами возмущаются всем вокруг,вплоть на погоду ноют и в этом обязательно виноват кто-то Как будто хлебом не корми дай поныть)
а если никто об этом не говорит/никого не информирует, не долбит - какой смысл самой же больнице (иному заведению) признавать свои недоработки? Кто-то позвонил в Департамент - сообщил об этом? Нет, махнули рукой - это ж надо звонить/писать/ сообщать - обошлись своими (непонятными) силами и все тихо и чудесно!Проще не "ввязываться в этот геморой". А потом терпим, "молча" возмущаемся в уголочке в тряпочку. А эта мама - молодец! Завтра уже иначе к ней будут относится, чтобы не возникло ничего подобного.
Erden81: Ну ты только что подтвердил мои слова, и конечно сам не заметил
Да в сарказм ты не силен)) Цитата:
Survivor Puma: В районной больнице сообщили, что инфекционист не передал данные в детскую консультацию. Этого не достаточно? Инфекционист не передал, забыл, потерял и т.д. А может просто забил.
А мама позвонить не могла в больницу? К глав врачу позвонить? Язык отсохнет? Или не царское это дело? Сразу в редакцию набрала) Привыкли все что можно по звонку шумиху поднять Завтра в лужу упадут и начнут журналистов звать)
может быть звонок был и не дождалась реакции. Не всегда в статьях информацию предоставляют в полном объеме - предоставляют читателям фантазировать на тему ... Способствуют развитию критического мышления у населения и развитию подобных дебатов)))
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