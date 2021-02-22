Отправлено: - 21:26

abaika95:

Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?)

Цитата:Вынужден признать, и это очевидно, что в отсутствие зеленых человечков референдум бы никогда не состоялся, либо прошел против отделения, хотя это была бы голимая подтасовка результатов. Насколько законным было нахождение в Крыму зеленых человечков - другой вопрос. Там же Российские базы были до отделения. Какие у них были полномочия?