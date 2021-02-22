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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 71 из 71«1...697071
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13715
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 20:33
#1051
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Цитата:
abaika95:
А так,раньше председатель обкома не поздравлял ветеранов царских войск и сейчас нечего Есть праздник вооруженных сил РК

Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:19
#1052
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Цитата:
Victor Yang:
Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.

Неофициально и 7 ноября кто-то отмечает
А уж старый новый год чуть ли не все подряд)
Но думаю поздравлять с 23 февраля должен лидер КНПк
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:20
#1053
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Цитата:
abaika95:
Когда рядом науськивает сосед на отделение это уже не естественное желание а провокация

Я хочу поесть, естественное желание. Сосед по офису говорит мне сходить на обед. С.....ый провокатор :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:24
#1054
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Цитата:
alex_60:
аким области должен поздравить с 23 февраля


Что то не помню, что бы Акимы поздравляли( официально, по крайней мере)с этим праздником ??

Цитата:
abaika95:
председатель обкома не поздравлял


Не было такой должности: был Председатель облисполкома и Первый секретарь обкома партий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:26
#1055
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Цитата:
abaika95:
Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?)

Вынужден признать, и это очевидно, что в отсутствие зеленых человечков референдум бы никогда не состоялся, либо прошел против отделения, хотя это была бы голимая подтасовка результатов. Насколько законным было нахождение в Крыму зеленых человечков - другой вопрос. Там же Российские базы были до отделения. Какие у них были полномочия?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:40
#1056
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Цитата:
abaika95:
Так почему одной стране можно в майдан а другой нет?

Ну вот причина - следствие, походу разобрались.
Со временем продвинемся ещё дальше. ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 22:10
#1057
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Цитата:
abaika95:
Есть праздник вооруженных сил РК

Да, есть такой праздник. 7 мая.
И в этот же день, по стечению,
обстоятельств, день рождения-
Дариги Нурсултановны... :lol: :oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 23:04
#1058
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Цитата:
abaika95:
Есть праздник вооруженных сил РК

----Вот тут , позволь , я с тобой не соглашусь . Мой праздник - 23 , и последнее воскресенье июля .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 23:09
#1059
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Цитата:
drakon:

Я только НГ отмечаю и 6 июля :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 00:08
#1060
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Цитата:
maxsaf:
6 июля

----Совсем забыл про этот ВЕЛикий праздник :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 00:17
#1061
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Цитата:
drakon:

----А мне это нравится ----Эрнест Хемингуэй Праздник, который всегда с тобой...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 01:34
#1062
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