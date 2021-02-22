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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13715
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 20:33
Цитата:
Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.
abaika95:
А так,раньше председатель обкома не поздравлял ветеранов царских войск и сейчас нечего Есть праздник вооруженных сил РК
А так,раньше председатель обкома не поздравлял ветеранов царских войск и сейчас нечего Есть праздник вооруженных сил РК
Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:19
Цитата:
Неофициально и 7 ноября кто-то отмечает
А уж старый новый год чуть ли не все подряд)
Но думаю поздравлять с 23 февраля должен лидер КНПк
Victor Yang:
Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.
Неофициально, всё же, 23 февраля в Казахстане отмечают много где.
Неофициально и 7 ноября кто-то отмечает
А уж старый новый год чуть ли не все подряд)
Но думаю поздравлять с 23 февраля должен лидер КНПк
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:20
Цитата:
Я хочу поесть, естественное желание. Сосед по офису говорит мне сходить на обед. С.....ый провокатор
abaika95:
Когда рядом науськивает сосед на отделение это уже не естественное желание а провокация
Когда рядом науськивает сосед на отделение это уже не естественное желание а провокация
Я хочу поесть, естественное желание. Сосед по офису говорит мне сходить на обед. С.....ый провокатор
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:24
Цитата:
Что то не помню, что бы Акимы поздравляли( официально, по крайней мере)с этим праздником ??
Цитата:
Не было такой должности: был Председатель облисполкома и Первый секретарь обкома партий.
alex_60:
аким области должен поздравить с 23 февраля
аким области должен поздравить с 23 февраля
Что то не помню, что бы Акимы поздравляли( официально, по крайней мере)с этим праздником ??
Цитата:
abaika95:
председатель обкома не поздравлял
председатель обкома не поздравлял
Не было такой должности: был Председатель облисполкома и Первый секретарь обкома партий.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:26
Цитата:
Вынужден признать, и это очевидно, что в отсутствие зеленых человечков референдум бы никогда не состоялся, либо прошел против отделения, хотя это была бы голимая подтасовка результатов. Насколько законным было нахождение в Крыму зеленых человечков - другой вопрос. Там же Российские базы были до отделения. Какие у них были полномочия?
abaika95:
Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?)
Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?)
Вынужден признать, и это очевидно, что в отсутствие зеленых человечков референдум бы никогда не состоялся, либо прошел против отделения, хотя это была бы голимая подтасовка результатов. Насколько законным было нахождение в Крыму зеленых человечков - другой вопрос. Там же Российские базы были до отделения. Какие у них были полномочия?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 21:40
Цитата:
Ну вот причина - следствие, походу разобрались.
Со временем продвинемся ещё дальше.
abaika95:
Так почему одной стране можно в майдан а другой нет?
Так почему одной стране можно в майдан а другой нет?
Ну вот причина - следствие, походу разобрались.
Со временем продвинемся ещё дальше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 22:10
Цитата:
Да, есть такой праздник. 7 мая.
И в этот же день, по стечению,
обстоятельств, день рождения-
Дариги Нурсултановны...
abaika95:
Есть праздник вооруженных сил РК
Есть праздник вооруженных сил РК
Да, есть такой праздник. 7 мая.
И в этот же день, по стечению,
обстоятельств, день рождения-
Дариги Нурсултановны...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 23:04
Цитата:
----Вот тут , позволь , я с тобой не соглашусь . Мой праздник - 23 , и последнее воскресенье июля .
abaika95:
Есть праздник вооруженных сил РК
Есть праздник вооруженных сил РК
----Вот тут , позволь , я с тобой не соглашусь . Мой праздник - 23 , и последнее воскресенье июля .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.02.21 - 23:09
Цитата:
Я только НГ отмечаю и 6 июля
drakon:
Я только НГ отмечаю и 6 июля
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 00:08
Цитата:
----Совсем забыл про этот ВЕЛикий праздник
maxsaf:
6 июля
6 июля
----Совсем забыл про этот ВЕЛикий праздник
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 00:17
Цитата:
----А мне это нравится ----Эрнест Хемингуэй Праздник, который всегда с тобой...
drakon:
----А мне это нравится ----Эрнест Хемингуэй Праздник, который всегда с тобой...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.02.21 - 01:34
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