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≡ Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 22.02.21 - 18:08
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Во вторник, 23 февраля, на территории Костанайской области синоптики обещают снег, днём в некоторых районах сильный снегопад, метель. Ветер северо-восточный, северный 15-20, местами 23-28, днём порывы до 30 м/с и более.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11124
Re: Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают...
Отправлено: 22.02.21 - 18:08
#1
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///днём в некоторых районах сильный снегопад, метель. Ветер северо-восточный, северный//

ужас какой то.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21195
Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 22.02.21 - 18:30
#2
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Цитата:
alex_60:
ужас какой то.

Алекс, как там Кемерово?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11124
Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 22.02.21 - 18:43
#3
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Цитата:
drakon:

выходные тут три дня.
вчера капало, сегодня 20.минус
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6444
Re: Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают...
Отправлено: 22.02.21 - 21:37
#4
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:lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3152
Re: Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают...
Отправлено: 22.02.21 - 22:52
#5
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Цитата:
alex_60:
вчера капало

---С носа ?? :-)
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