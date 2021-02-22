Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина

Отправлено: - 15:11

Вроде отмазали уже. Виновник - брат, а не судья. Штраф оплатил. Согласно действующему постановлению на тот момент присутствующие на тое не оштрафованы. А по поводу присутствующих на тое прокуроров - так оказалось, что они вообще в соседней кабинке сидели и этот момент как-то мимо прошёл... В общем в данном случае судья вообще почти жертва обстоятельств! Не удивлюсь если подаст на кого-нибудь в суд по поводу морального ущерба...