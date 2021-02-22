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≡ Карагандинский судья устроил той во время карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
Карагандинский судья устроил той во время карантина
Отправлено: 22.02.21 - 10:55
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Видео тоя в Караганде распространяется в социальных сетях. Судя по нему, юбилей для мамы в одном из престижных ресторанов города проводил судья Карагандинского областного суда. Инцидент произошел около месяца назад.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
123
Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина
Отправлено: 22.02.21 - 10:55
#1
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'Код:
'

— Могу я видеть прокурора?
— Можете. Где у нас прокурор?
— В шестой палате, где раньше Наполеон был.


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yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7259








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 11:05


#2 




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Quod licet Iovi, non licet bovi как говорили античные мудрецы.
Это было, есть и будет в каждой области. Главное - крыша... позволит ли рыпнуться этим карательным отрядам или они закроют глаза?


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
1627








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 11:13


#3 




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Цитата:
yudjin:
закроют


  Резонанс пошёл уже - навряд ли прикроют, у нас же слышащее государство !!


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сайлау курманов


§ сайлау курманов







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
рудный
Регистрация: 
03.07.12
Сообщений: 
4495








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 11:58


#4 




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Каратели в погонах хотя бы выясняли вначале  куда рыпаются, сейчас хвосты зажали и разбежались по кабинетам. Они только перед простолюдинами распушают хвост зависимые и крепостные


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Козлов я


§ Козлов я







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
25.11.16
Сообщений: 
2209








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 12:02


#5 




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Цитата:
ACROS:
у нас же слышащее государство !!

На какое ухо? 8-)


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
1627








  Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 13:33


#6 




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Цитата:
Козлов я:
какое ухо?


  Не знаю, на какое: судя по сообщениям в СМИ - дело рассматривается на Комиссии по судейской этике.
  Обратно, же: если бы не было этого видео в инете, то где была бы ИХ пресловутая этика ??

[Исправлено: ACROS,  22.02.2021 - 13:34]


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Volonter


§ Volonter







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
14.04.13
Сообщений: 
1478








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 15:11


#7 




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Вроде отмазали уже. Виновник - брат, а не судья. Штраф оплатил. Согласно действующему постановлению на тот момент присутствующие на тое не оштрафованы. А по поводу присутствующих на тое прокуроров - так оказалось, что они вообще в соседней кабинке сидели и этот момент как-то мимо прошёл... В общем в данном случае судья вообще почти жертва обстоятельств! Не удивлюсь если подаст на кого-нибудь в суд по поводу морального ущерба...


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drakon


§ drakon







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
21193








  Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 17:04


#8 




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Судья - брат.
Прокурор - сват.
Так и живут... ;-)


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urmas


§ urmas







(Пользователи)




Регистрация: 
05.02.21
Сообщений: 
10








  Re: Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 17:15


#9 




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Ну,штошь,судья тоже человек.
Наш, родной
Понять и простить
Только так, тем паче такой повод...


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drakon


§ drakon







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
21193








  Карагандинский судья устроил той во время карантина


Отправлено: 22.02.21 - 17:32


#10 




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Цитата:
urmas:
Понять и простить

И прокурор - тоже... :lol:


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