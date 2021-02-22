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≡ "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
Отправлено: 22.02.21 - 16:24
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Екатерина 8 февраля с признаками простуды обратилась в районную больницу. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Затем анализ взяли у всех членов семьи. Когда приехала медсестра делать забор, мама ей сообщила, что ее годовалый сын температурит три дня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7086
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 16:24
#1
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Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела
И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс
Л-логика
Будут убивать или пожар сразу на первый канал звоните
Правда придется подождать немного,но журналисты решат за вас все проблемы)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21193
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 17:01
#2
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Абайка, чем то - недоволен... :lol: ;-)
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Survivor Puma
§ Survivor Puma
(Пользователи)
Регистрация:
16.05.19
Сообщений:
29
Re: "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого...
Отправлено: 22.02.21 - 17:49
#3
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Цитата:
abaika95:
Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс

Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная
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