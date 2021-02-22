Отправлено: - 17:49

abaika95:

Позвонить врачу чтобы пожаловаться на медсестру мама не захотела И не нашла ничего лучше как позвонить в редакцию тенгри ньюс

Цитата:Может она и звонила врачу (вы то откуда знаете), а там ее проигнорировали, зато после обращения в сми реакция была моментальная