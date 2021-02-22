Re: Маргулан Сейсембай: Казахстанский погранпункт – это верх...

Отправлено: - 14:05

И на кого он жалуется: это ВСЁ проделывают его бывшие коллеги с которыми ОН за бесценок в начале 90-х, приватизировали ВСЁ птицеводство юга Казахстана.

Это ВСЁ проделывают: нью-казахи буржуа к которым он сам себя и причисляет.