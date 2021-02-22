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≡ Маргулан Сейсембай: Казахстанский погранпункт – это верх неэффективности и бардака
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
Маргулан Сейсембай: Казахстанский погранпункт – это верх неэффективности и бардака
Отправлено: 22.02.21 - 14:05
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«Никто в этой стране не может догадаться разделить потоки фур и легковых автомобилей? Вместо стоимости одной колонны LRT в Астане можно было бы обустроить этот несчастный погранпереход, где проходят сотни тысяч людей в год», - пишет инвестор.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1627
Re: Маргулан Сейсембай: Казахстанский погранпункт – это верх...
Отправлено: 22.02.21 - 14:05
#1
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И на кого он жалуется: это ВСЁ проделывают его бывшие коллеги с которыми ОН за бесценок в начале 90-х, приватизировали ВСЁ птицеводство юга Казахстана.
Это ВСЁ проделывают: нью-казахи буржуа к которым он сам себя и причисляет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1627
Re: Маргулан Сейсембай: Казахстанский погранпункт – это верх...
Отправлено: 22.02.21 - 15:11
#2
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Цитата://это верх неэффективности и бардака//

Кстати, про вверх неэффективности: - по делу молдавского бизнесмена Стати по возврату в пользу государство Казахстан 500 000 000$, по сообщению противной стороны, казахской стороной, а именно Министерством юстиции Казахстана на услуги адвокатов по возврату каких то жалких 500 000 000$ уже ПОТРАЧЕНО более 300 000 000$. Умеют же люди РАБОТАТЬ.
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