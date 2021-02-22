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≡ 17 пакетиков с героином нашли полицейские в нижнем белье жителя Житикары
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40983
17 пакетиков с героином нашли полицейские в нижнем белье жителя Житикары
Отправлено: 22.02.21 - 14:51
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Наркодилеры, которые в настоящее время находятся в местном изоляторе временного содержания, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Женщина сейчас беременна.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1260
Re: 17 пакетиков с героином нашли полицейские в нижнем белье...
Отправлено: 22.02.21 - 14:51
#1
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Умная, однако, подстраховалась. Беременная, меньше дадут.
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