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А у нас во дворах все по-прежнему...
А у нас во дворах все по-прежнему...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40983
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:13
Выхлопные газы прогревающихся автомашин во дворах, вы задумывались об этом? Обратите внимание, как утром ведут в школу малышей или везут на санках ребятишек в детские сады. Трубы на уровне голов, дети глотают машинную отработку.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7259
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:13
Цитата:
Да, вспоминаю, как лет 5 назад была проблема и под моими окнами. Машины соседнего дома заезжали на придомовую газонную часть нашего дома, прям под окна... стоянка, прогрев, мытьё...земля в камень укатанная, ни травинки. Пока сосед не насобирал труб и не сварил забор, потом и пкск помогло окружить дом забором. Я с соседями деревьев насадил, самые простые: яблоня-дичка, боярышник, сирень, пару вязов, ирга даже есть....Растут, трава зазеленела.
И ведь нашли же место эти автовладельцы куда ставить...патамушта лень правит...идти куда-то ставить...
Выхлопные газы прогревающихся автомашин во дворах
Да, вспоминаю, как лет 5 назад была проблема и под моими окнами. Машины соседнего дома заезжали на придомовую газонную часть нашего дома, прям под окна... стоянка, прогрев, мытьё...земля в камень укатанная, ни травинки. Пока сосед не насобирал труб и не сварил забор, потом и пкск помогло окружить дом забором. Я с соседями деревьев насадил, самые простые: яблоня-дичка, боярышник, сирень, пару вязов, ирга даже есть....Растут, трава зазеленела.
И ведь нашли же место эти автовладельцы куда ставить...патамушта лень правит...идти куда-то ставить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 167
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:22
НОЧНО ДОЗОР "без лошадный" походу. Ниодин автовладелец с таким постом не выступит. Потому что тупо сам ничего с этим не сделает. Чтобы ставить в гаранжах. нужно иемть этот гараж, парковку или стоянку. Тот кто не ездит на авто не в курсе что автотранспорта в городе больше чем мест для стоянки раза в 3-4. И вот честно не вижу смысла иметь машину и ставить ее в гараж на другом конце города в гараж. Машина сейчас это средство передвижения а не роскошь - соответвенно она нужна каждый день
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11121
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:23
Цитата:
обратил внимание.
yudjin:
боярышник
боярышник
обратил внимание.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4495
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:52
Помню кто-то из депутатов предложил без гаража чтоб не владели авто. В этом есть какой-то смысл, но видимо заклевали и решили забыть проблему. Хотя, когда таксовал, клиенты просили подать авто прямо к подъезду где не то что развернуться, даже проехать негде.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2209
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 12:12
Вообще, в идеале, городским властям нужно разработать дорожную карту по постройке автостоянок, поддержать в этом направлении ИП. Охватить стоянками весь город. А во дворах запретить ночные стоянки авто, возложив контроль на КСК и ДП. Автокарманы во дворах использовать только в дневное время для подъезда такси, на обед, привезти что-то домой и т.п. Но все это зависит от хотелок властей.
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 327
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 12:22
Цитата:
Цитата:
С легковыми авто всё понятно, но что точно известно, что больше загрязнений от нашего общественного транспорта, даже когда в прошлом году автобусы не выходили на линию (но при этом уже выезжали на личном транспорте), надо честно сказать что город "вздохнул". Тем более соляру они жгут с 07-00 до 21-00 (в среднем). И это каждый автобус нон-стоп по кругу. Если легковой транспорт доехал и стоит, то общественный дымит на порядок выше... хоть фильтра бы какие придумали им... Иногда отъезжает с остановки как будто не солярка горит, а резина в моторе
Где экологи, ДПС и участковые гороотделов УВД?
Цитата:
Количество автомобилей в городе растёт, зоны отдыха в микрорайонах или отсутствуют, или в не обустроенном состоянии. Депутаты, беритесь рассмотреть и принять решения исключающие неудобства в экологическом плане для населения.
С легковыми авто всё понятно, но что точно известно, что больше загрязнений от нашего общественного транспорта, даже когда в прошлом году автобусы не выходили на линию (но при этом уже выезжали на личном транспорте), надо честно сказать что город "вздохнул". Тем более соляру они жгут с 07-00 до 21-00 (в среднем). И это каждый автобус нон-стоп по кругу. Если легковой транспорт доехал и стоит, то общественный дымит на порядок выше... хоть фильтра бы какие придумали им... Иногда отъезжает с остановки как будто не солярка горит, а резина в моторе
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11121
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 12:27
Цитата:
что то ты перегнул.стоянка она и есть стоянка.
ночная,дневная.
когда катались, на заправках например.
как то в польше просто встали,в деревне, смотрю машину шатает,
выглянул , корова му-му-
наверное там коровы регулируют этот вопрос.
я уже говорил,проблем с парковкой, где я живу,
нет ни ночью ни днем.
сам то я в гараже ставлю,
но было дело оставлял под окном.
место всегда есть.
Козлов я:
А во дворах запретить ночные стоянки авто,
А во дворах запретить ночные стоянки авто,
что то ты перегнул.стоянка она и есть стоянка.
ночная,дневная.
когда катались, на заправках например.
как то в польше просто встали,в деревне, смотрю машину шатает,
выглянул , корова му-му-
наверное там коровы регулируют этот вопрос.
я уже говорил,проблем с парковкой, где я живу,
нет ни ночью ни днем.
сам то я в гараже ставлю,
но было дело оставлял под окном.
место всегда есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3145
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 14:03
Цитата:
--Так возле тебя - 4 ГЭКа !! А в центре - проблема .
alex_60:
--Так возле тебя - 4 ГЭКа !! А в центре - проблема .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1260
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 14:30
Цитата:
При СССР наоборот, чтобы получить место под гараж нужно было иметь технику.
сайлау курманов:
При СССР наоборот, чтобы получить место под гараж нужно было иметь технику.
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