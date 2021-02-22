Отправлено: - 12:22

Где экологи, ДПС и участковые гороотделов УВД?

Количество автомобилей в городе растёт, зоны отдыха в микрорайонах или отсутствуют, или в не обустроенном состоянии. Депутаты, беритесь рассмотреть и принять решения исключающие неудобства в экологическом плане для населения.

Цитата:Цитата:С легковыми авто всё понятно, но что точно известно, что больше загрязнений от нашего общественного транспорта, даже когда в прошлом году автобусы не выходили на линию (но при этом уже выезжали на личном транспорте), надо честно сказать что город "вздохнул". Тем более соляру они жгут с 07-00 до 21-00 (в среднем). И это каждый автобус нон-стоп по кругу. Если легковой транспорт доехал и стоит, то общественный дымит на порядок выше... хоть фильтра бы какие придумали им... Иногда отъезжает с остановки как будто не солярка горит, а резина в моторе