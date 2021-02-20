Прогноз на 5 дней
ясно-26°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40975
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 13:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2021 году в Казахстане планируют разработать правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.
Читать новость

Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
851
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 21.02.21 - 17:53
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тут (в России) тоже идиотизма хватает

Это да. Один из банков, почивших в бозе, букву "ч" на банковской карте изобразил как tscsh. Вот так бывает....
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1258
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 21.02.21 - 17:59
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Просто латиница-это одно,она и сейчас используется при написании имён и фамилий на банковских картах и документах, а казахский алфавит на латинице-это совсем другое.
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1258
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 21.02.21 - 18:56
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Не много ли чести?

Чести много или мало не бывает, она или есть, или её нет.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS