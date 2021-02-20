Отправлено: - 19:05

Охотник:

Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Больше же заняться нечем

Цитата:А чем заниматься?В России сейчас активное голосование идёт кого на площадь перед ФСБ ставить,взад Дзержинского или Александра Невского?(не мистера вселенную)В Техасе трубы замёрзли вот думают как жить?Китай новую соц сеть хочет забанитьА в Австралии уже вроде банят ФейсбукНу а у нас алфавит вотВ каждой стране чем-то интересным все заняты)