Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной. Читать новость
Нам тут же начали внушать, что теперь богатым может стать каждый, нужны лишь ум и предприимчивость. Об уме «новых русских» и «новых казахов» сразу появилась серия анекдотов. О предприимчивости отдельный разговор. Если каждый откроет свое дело, то кто будет работать? Кто будет выращивать и выпекать хлеб, варить металл и т. д.
Я помню как Назарбаев как-то объяснял основы рыночной экономики в быту. "Сломался у вас кран дома, а в подъезде живёт пенсионер-сантехник. Заплатите ему 100 тенге (тогда это было немало) - он вам отремонтирует его и все довольны". Так разве он не прав был? Насчёт большого количества предпринимателей - так просто тогда образ этих предпринимателей был такой, будто они только сидят, руководят и ничего не делают. А между тем - тот же сантехник по вызову - это тоже предприниматель может быть. И вот отсутствие предпринимателей и сгубило советский союз, поставило крест на конкурировании отечественной техники с западной. "Своя рубашка ближе к телу" - это основа и за своё человек будет работать лучше, чем за чужое. Вот и призывал Назарбаев к предпринимательству, во-первых, чтобы люди сами занятие находили себе и другим, а во-вторых, повышали качество своих товаров или услуг. Причём всё это проходит вполне естественным образом, а не указами, отчётами, объяснительными и выяснением причин почему так получается и что с этим делать.
Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной
Ой ну врать то врать Старшее поколение смотрю любит приврать для красного словца Наверно думают Кто проверять то будет да?)) Не Горбач разве начал поворачивать советский союз с плановой экономики на рыночную с ее первыми коорпортативами-нэпманами? Дальнейшее развитие независимых государств только продолжило его курс,потомучто на план было уже не вернуться
Дантист прав. До сих пор мы живем и существуем за счет того, что было создано при Союзе. Разбогатели наши вожди и олигархи резко только за счет достижений СССР, просто они оперативно все жирные куски под себя подмяли. Проявив именно оперативную алчность, но никак не ум Поэтому вякать в адрес СССР и настоящих коммунистов не надо Полиграф Б. Не корректно и не красиво это. Мертвого льва любой трусливый шакал может пнуть.
Однотипные заметки автора из года в год. По моему это называется творческое выгорание. Я уже не раз писал,что никто бизнесу не помогает,а государство только и ищет лазейки что бы залезть в карман предпринимателя. Может быть автору напомнить о космических штрафах по 680тыс за приспущенную маску,мы если чё продуктами торгуем,а не нефтью.
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