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Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40975
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 13:20
В 2021 году в Казахстане планируют разработать правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1984
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 13:20
Вот, уже представила, что с отменой в казахском алфавите буквы Ц, будут интересно звучать некоторые фамилии. Например бывший глава кустанайского образования будет теперь Симбалюк :)
или вот Сисерон тоже классно звучит!
[Исправлено: юля елиссева, 20.02.2021 - 13:22]
или вот Сисерон тоже классно звучит!
[Исправлено: юля елиссева, 20.02.2021 - 13:22]
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 13:21
Сначала алфавит до ума доведите
Иначе сейчас все опять начнут менять в вывески а через год ещё нововведения будут
Иначе сейчас все опять начнут менять в вывески а через год ещё нововведения будут
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 63
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 13:59
это что потом опять документы, паспорта менять? Вот идиотизм. И знаем кто инициатор этой ереси.
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 14:04
Тут (в России) тоже идиотизма хватает . Но хоть свое имя и фамилию могу нормально написать .
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 14:09
Цитата:
---Что , только на латинице все будет ?? Тогда - Tsymbalyk ? ?
[Исправлено: Гога, 20.02.2021 - 11:13]
юля елиссева:
Симбалюк
Симбалюк
---Что , только на латинице все будет ?? Тогда - Tsymbalyk ? ?
[Исправлено: Гога, 20.02.2021 - 11:13]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13713
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 14:24
Цитата:
Во многих языках этой буквы нет. У меня фамилия на -цов заканчивается. В Казахстане писали -tsov. А вот в России написали -cov.
юля елиссева:
Например бывший глава кустанайского образования будет теперь Симбалюк
Например бывший глава кустанайского образования будет теперь Симбалюк
Во многих языках этой буквы нет. У меня фамилия на -цов заканчивается. В Казахстане писали -tsov. А вот в России написали -cov.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 81
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 17:20
Не было у бабы забот - купила порося
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 113
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 18:59
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Больше же заняться нечем
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 19:05
Цитата:
А чем заниматься?
В России сейчас активное голосование идёт кого на площадь перед ФСБ ставить,взад Дзержинского или Александра Невского?(не мистера вселенную)
В Техасе трубы замёрзли вот думают как жить?
Китай новую соц сеть хочет забанить
А в Австралии уже вроде банят Фейсбук
Ну а у нас алфавит вот
В каждой стране чем-то интересным все заняты)
Охотник:
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Больше же заняться нечем
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Больше же заняться нечем
А чем заниматься?
В России сейчас активное голосование идёт кого на площадь перед ФСБ ставить,взад Дзержинского или Александра Невского?(не мистера вселенную)
В Техасе трубы замёрзли вот думают как жить?
Китай новую соц сеть хочет забанить
А в Австралии уже вроде банят Фейсбук
Ну а у нас алфавит вот
В каждой стране чем-то интересным все заняты)
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 18
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 23:28
Цитата:
Этим тоже кто должен заниматься, лишь бы занимался знающий а то будет как с Российским спортом при Мутко
Охотник:
Больше же заняться нечем
Больше же заняться нечем
Этим тоже кто должен заниматься, лишь бы занимался знающий а то будет как с Российским спортом при Мутко
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 120
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 21.02.21 - 09:58
Цитата:
Нет,там место под памятник обнулёнышу готовят!Скоро картавого вынесут из мавзолея...
abaika95:
В России сейчас активное голосование идёт кого на площадь перед ФСБ ставить,взад Дзержинского или Александра Невского?(не мистера вселенную)
В России сейчас активное голосование идёт кого на площадь перед ФСБ ставить,взад Дзержинского или Александра Невского?(не мистера вселенную)
Нет,там место под памятник обнулёнышу готовят!Скоро картавого вынесут из мавзолея...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1258
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 21.02.21 - 16:55
Латиницу вводят для казахского языка, так с какого перепугу русские имена и фамилии собираются писать, используя этот алфавит?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 9
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 21.02.21 - 17:16
Цитата:
Какие смачные эпитеты
Картавый,обнуленыш...
Не дает покоя соседка Россия
Хорошо и главное безопасно метать издалека *овно на вентилятор
Со своими ,здесь , не пробовали?
ПолиграфЪ Боярышников:
Нет,там место под памятник обнулёнышу готовят!Скоро картавого вынесут из мавзолея...
Нет,там место под памятник обнулёнышу готовят!Скоро картавого вынесут из мавзолея...
Какие смачные эпитеты
Картавый,обнуленыш...
Не дает покоя соседка Россия
Хорошо и главное безопасно метать издалека *овно на вентилятор
Со своими ,здесь , не пробовали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 851
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 21.02.21 - 17:50
Цитата:
Ну тоесть, всё будет писАться на латинице, а русские ФИО на кириллице? Не много ли чести?
КГСПС:
какого перепугу русские имена и фамилии собираются писать, используя этот алфавит?
какого перепугу русские имена и фамилии собираются писать, используя этот алфавит?
Ну тоесть, всё будет писАться на латинице, а русские ФИО на кириллице? Не много ли чести?
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