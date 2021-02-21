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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 16:33
Цитата:
Ну перестаньте перестаньте
Уже даже не смешно
Весь мир облетели кадры как кобзон приезжал в госпиталь к обгоревшим бурятам
Там явно не один наемник
И да хороши наемники которые попадают в плен с военным билетом РФ и признаются что ушли официально в отпуск из части чтобы повоевать
Цитата:
Так вы своих ребят называете,солдат и офицеров российской армии кто за русский мир воюет? Ихтамнеты может ещё?
Цитата:
Ну какие-то слабые пришли
Мозговой,Моторола,Гиви,Захарченко были хоть харизматичные
Цитата:
Да плевала Украина на эти соглашения
Жмет и жмет
Метр за метром
Цитата:
Вы в генштабе работаете чтобы знать больше моего?)
Турки если помогут,то Россия утреться как утерлась уже три раза,терпя от Турции
Если введет войска то это по сути будет вторая Крымская война
Весь мир пришлет войска
А Россия это уже не СССР
Не будет такого патриотического угара
Солдаты из Воронежа живущие двушках в спальных районах не захотят пойти воевать, за фиг пойми что пока верхушка во дворцах на черном море нежится
viktorian85:
Одного наёмника ранили
Одного наёмника ранили
Ну перестаньте перестаньте
Уже даже не смешно
Весь мир облетели кадры как кобзон приезжал в госпиталь к обгоревшим бурятам
Там явно не один наемник
И да хороши наемники которые попадают в плен с военным билетом РФ и признаются что ушли официально в отпуск из части чтобы повоевать
Цитата:
viktorian85:
Да на месте наёмники. На позициях. Плюс армия ополченцев.
Да на месте наёмники. На позициях. Плюс армия ополченцев.
Так вы своих ребят называете,солдат и офицеров российской армии кто за русский мир воюет? Ихтамнеты может ещё?
Цитата:
viktorian85:
Нескольких уничтожили пришли другие на из место.
Нескольких уничтожили пришли другие на из место.
Ну какие-то слабые пришли
Мозговой,Моторола,Гиви,Захарченко были хоть харизматичные
Цитата:
viktorian85:
Совсем не прижимает. Есть минские договорённости где все стоят.
Совсем не прижимает. Есть минские договорённости где все стоят.
Да плевала Украина на эти соглашения
Жмет и жмет
Метр за метром
Цитата:
viktorian85:
Турки не помогут. России не надо вступаться. Армия одно размотает украинскую вместе с турками если надо будет. Вы много чего не знаете.
Турки не помогут. России не надо вступаться. Армия одно размотает украинскую вместе с турками если надо будет. Вы много чего не знаете.
Вы в генштабе работаете чтобы знать больше моего?)
Турки если помогут,то Россия утреться как утерлась уже три раза,терпя от Турции
Если введет войска то это по сути будет вторая Крымская война
Весь мир пришлет войска
А Россия это уже не СССР
Не будет такого патриотического угара
Солдаты из Воронежа живущие двушках в спальных районах не захотят пойти воевать, за фиг пойми что пока верхушка во дворцах на черном море нежится
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 16:42
Цитата:
После гос переворота может быть все что угодно) надо просто потерпеть
в России в 91 был свой майдан,когда Ельцин вывел своих майданутых против власти ГКЧП и танков
Там закончили миром только 4 майданутых раздавили БМП ведь советские лидеры были тиранами
А этих четверых чуть ли не канонизировали как святых жертв за демократию
В 93 второй майдан уже парламент вывел своих майданутых против майданутой власти Ельцина
Ельцин был демократ поэтому он расстрелял майдан танками
Около 150 погибших
И да там тоже были свои неизвестные снайперы
Потом майданутые войска Ельцина пошли войной против ополченцев и сторонников независимости ЧР
Всю Чечню разбомбили
Сотри тысяч беженцев и убитых
Это же так демократично
Ну а Путин официальный приемник Ельцина и никогда не открещивался от него
Значит власть в России возникла в результате госпероворота майданутых)
Так почему одной стране можно в майдан а другой нет?
elektron:
Во могёте когда захотите? Хотя на мой вопрос правильный ответ, должен быть - после гос. переворота. Как следствие.
Во могёте когда захотите? Хотя на мой вопрос правильный ответ, должен быть - после гос. переворота. Как следствие.
После гос переворота может быть все что угодно) надо просто потерпеть
в России в 91 был свой майдан,когда Ельцин вывел своих майданутых против власти ГКЧП и танков
Там закончили миром только 4 майданутых раздавили БМП ведь советские лидеры были тиранами
А этих четверых чуть ли не канонизировали как святых жертв за демократию
В 93 второй майдан уже парламент вывел своих майданутых против майданутой власти Ельцина
Ельцин был демократ поэтому он расстрелял майдан танками
Около 150 погибших
И да там тоже были свои неизвестные снайперы
Потом майданутые войска Ельцина пошли войной против ополченцев и сторонников независимости ЧР
Всю Чечню разбомбили
Сотри тысяч беженцев и убитых
Это же так демократично
Ну а Путин официальный приемник Ельцина и никогда не открещивался от него
Значит власть в России возникла в результате госпероворота майданутых)
Так почему одной стране можно в майдан а другой нет?
(Полноправные пользователи)
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- 27.09.10
- Сообщений:
- 198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 17:44
Цитата:
В Сирии в основном боевики из СНГ порядка 10 тысяч было. Сейчас поменьше. Так что красавчики россияне.
Цитата:
Россия по международному праву поступила. В то время как остальные страны просто оккупировали.
Цитата:
Пост не о чём. Он всё раздевал давно уже.
Цитата:
Россия это Россия. Наёмники с Европы и США ехали на украинскую гражданскую войну и ничего.
Цитата:
Наёмники как раз с Игил и воюют в Сирии. Так что они по разные барикады.
abaika95:
Основной костяк в Сирии боевики арабы из Сирии и Ирака,есть добровольцы из Европы, СНГ Афганистана и Пакистана и да почему в Ирак Россия войска не вводит? Там же такие же боевики. Лицемеры россияне
Основной костяк в Сирии боевики арабы из Сирии и Ирака,есть добровольцы из Европы, СНГ Афганистана и Пакистана и да почему в Ирак Россия войска не вводит? Там же такие же боевики. Лицемеры россияне
В Сирии в основном боевики из СНГ порядка 10 тысяч было. Сейчас поменьше. Так что красавчики россияне.
Цитата:
abaika95:
Без проблем если бы в Крым вошли войска ООН и независимые наблюдатели проследили референдум то да,я даже уверен что большинство так и так бы согласилось на присоединение к рф Но нет,Россия поступила как преступник
Без проблем если бы в Крым вошли войска ООН и независимые наблюдатели проследили референдум то да,я даже уверен что большинство так и так бы согласилось на присоединение к рф Но нет,Россия поступила как преступник
Россия по международному праву поступила. В то время как остальные страны просто оккупировали.
Цитата:
abaika95:
Ну после того поста, он уже может все что угод
Ну после того поста, он уже может все что угод
Пост не о чём. Он всё раздевал давно уже.
Цитата:
abaika95:
Ну вот наемники с танками едут через всю Россию воевать в гражданской войне? Россия это Судан или Ангола?)
Ну вот наемники с танками едут через всю Россию воевать в гражданской войне? Россия это Судан или Ангола?)
Россия это Россия. Наёмники с Европы и США ехали на украинскую гражданскую войну и ничего.
Цитата:
abaika95:
В разных странах и оружие стрелковое свободно продают но не в РФ В России наемничество так то запрещено) Или чем тогда наемники на Донбассе отличаются от боевиков ИГИЛ в Сирии? Почему Россия их не учничтожает? Государственное лицемерие?
В разных странах и оружие стрелковое свободно продают но не в РФ В России наемничество так то запрещено) Или чем тогда наемники на Донбассе отличаются от боевиков ИГИЛ в Сирии? Почему Россия их не учничтожает? Государственное лицемерие?
Наёмники как раз с Игил и воюют в Сирии. Так что они по разные барикады.
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