Отправлено: - 17:44

abaika95:

Основной костяк в Сирии боевики арабы из Сирии и Ирака,есть добровольцы из Европы, СНГ Афганистана и Пакистана и да почему в Ирак Россия войска не вводит? Там же такие же боевики. Лицемеры россияне

abaika95:

Без проблем если бы в Крым вошли войска ООН и независимые наблюдатели проследили референдум то да,я даже уверен что большинство так и так бы согласилось на присоединение к рф Но нет,Россия поступила как преступник

abaika95:

Ну после того поста, он уже может все что угод

abaika95:

Ну вот наемники с танками едут через всю Россию воевать в гражданской войне? Россия это Судан или Ангола?)

abaika95:

В разных странах и оружие стрелковое свободно продают но не в РФ В России наемничество так то запрещено) Или чем тогда наемники на Донбассе отличаются от боевиков ИГИЛ в Сирии? Почему Россия их не учничтожает? Государственное лицемерие?

Цитата:В Сирии в основном боевики из СНГ порядка 10 тысяч было. Сейчас поменьше. Так что красавчики россияне.Цитата:Россия по международному праву поступила. В то время как остальные страны просто оккупировали.Цитата:Пост не о чём. Он всё раздевал давно уже.Цитата:Россия это Россия. Наёмники с Европы и США ехали на украинскую гражданскую войну и ничего.Цитата:Наёмники как раз с Игил и воюют в Сирии. Так что они по разные барикады.