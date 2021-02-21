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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 69 из 70«1...67686970»
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 10:56
#1021
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Цитата:
viktorian85:
Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.

Давайте последний раз
Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло
Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск
Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда)
Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись
Танкисты-буряты и прочие отпускники
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 11:51
#1022
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Цитата:
abaika95:
Опасный регион для России)

Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.
Цитата:
abaika95:
Обычные войска ГРУ из Сочи которых отродясь в Крыму не было)

И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.
Цитата:
abaika95:
Почитайте книгу 85 дней Славянска Документальное свидельство очевидцев Тишь да гладь стояла с редкими скандалами

Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.
Цитата:
abaika95:
Ну да пожалели Украину что почти всю донецкую область ей отдали) а так то ухх,до Киева бы дошли!!

Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 11:54
#1023
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Цитата:
abaika95:
Давайте последний раз Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда) Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись Танкисты-буряты и прочие отпускники

Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт. Наёмники с двух сторон это уже следствие. Страна разная одни за Россию одни за Запад. Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:18
#1024
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Цитата:
abaika95:
Давайте последний раз

Давайте без забегов на пятый круг. ;-)
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится. ;-)
Куда кстати лидеры майданутых подевались? Тётенька с батоном на голове, которая даже атомную бомбу хотела на Донбасс сбросить. Хорошо, что не было её. Зайчик в очках хапнул и в США сбежал.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:28
#1025
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Цитата:
viktorian85:
Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.

Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?
Пропагандисткий лозунг что лучше воевать с боевиками на дальних рубежах логически не работает
С таким же успехом можно в Судан и Афганистан войска ввести
Но почему-то не вводят
Цитата:
viktorian85:
И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.

Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да
Но это обычная аннексия какой была аннексия Австрии-Нацисткой Германией
Там тоже профи работали
Цитата:
viktorian85:
Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.

Бесполезно смотрю вам объяснять)
Вашей же логикой в лесах Белоруссии появились партизаны ещё до прихода немецких войск
Цитата:
viktorian85:
Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.

И в Ла-Манше сапоги бы помыли))
Смешно)
Цитата:
viktorian85:
Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт.

Нет не очевидный
Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:34
#1026
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Цитата:
viktorian85: Наёмники с двух сторон это уже следствие. Страна разная одни за Россию одни за Запад
Сотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники
По сути это уровень африканского государства тогда)
Цитата:
viktorian85:
Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.

Ну да Американка гадит!!
А то что Россия Крым отжала
Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто игрушки?)Цитата:
elektron:
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится.

Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить но вы видно как новые ворота увидели то ничего другого вам уже не надо)
Типичное Сектанское мышление
Есть только то что я увидел и что мне показали а объективно мыслить,не не это не про нас,так да? )
Цитата:
elektron:
Куда кстати лидеры майданутых подевались?

А пёс их знает я за жизнью Украины сейчас не слежу
Что то пыжатся там
Вон у Лехи спросите как он тут появится он же на незалежную уехал)
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 13:53
#1027
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Цитата:
abaika95:
Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?

Обычно. Им не дают возвращаться домой а закапывают там.
Цитата:
abaika95:
Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да

Всё сделали по закону. Референдум, не нарушили численность войск и т.д. Профессионально. Никакой аннексии.
Цитата:
abaika95:
И в Ла-Манше сапоги бы помыли)) Смешно)

Не была бы ты школотой с дурацкими пёрлами может быть и всё поняла. Хоть бы военных экспертов тех дней почитай.
Цитата:
abaika95:
Нет не очевидный Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать

Абсолютно очевидный. Если бы не карательные батальоны то не было бы гражданской войны. И российские наёмники там не причём.
Цитата:
abaika95:
Сотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники

Чвк Вагнера. Профессиональные парни. Техника в основном отжатая в котлах и воинских частей. Было немного помощи с РФ.
Цитата:
abaika95:
Ну да Американка гадит!! А то что Россия Крым отжала Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто

Ещё как гадит. Влезли в Грузию те потеряли территорию и стали нищими, влезли в Украину тоже самое, в Армении поставили своего тоже самое. Крым не отдали, а провели всенародный референдум. На войну не явились. Иначе бы было сплошная страна без Украины.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 14:10
#1028
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Цитата:
abaika95:
Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить

Что видно плохо у вас получается :lol:
Ещё раз сначала гос. переворот, а потом уже мухи.
И ещё раз, как и главное когда оказалась боевая техника с военными подразделениями и явно не мирно настроенными, в том числе карательными батальонами, на востоке Украины?
Хотя опять зря наверное, типичное сектантское мышление.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 14:29
#1029
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Цитата:
viktorian85:
Обычно. Им не дают возвращаться домой а закапывают там.

Так боевики из СНГ и в Афганистане воюют и в Ираке сейчас,чтож туда войска не вводят чтобы там их давить?
Цитата:
viktorian85:
Всё сделали по закону. Референдум, не нарушили численность войск и т.д. Профессионально. Никакой аннексии.

По закону бандитов да
Но не по международному праву
Иначе все бы уже признали Крым российским
Цитата:
viktorian85:
Не была бы ты школотой с дурацкими пёрлами может быть и всё поняла. Хоть бы военных экспертов тех дней почитай.

Не была бы ты кремлеботом которая кидает сюда только пропагандские штампы, то ты бы поняла что ничего аргументированного так и не выдала,все факты против России
И да в первые минуты после сбития боинга гиркин выдал ликующий пост что мол сбили украинский военный транспортник,будут знать как летать над нашими позициями,прада потом он этот пост удалил)) тоже небыло?
Цитата:
viktorian85:
Абсолютно очевидный. Если бы не карательные батальоны то не было бы гражданской войны. И российские наёмники там не причём.

Ещё раз для программы
Бойцы ГРУ это наемники?
Танкисты из Бурятии вместе с танками это наемники?
Цитата:
viktorian85:
Чвк Вагнера. Профессиональные парни. Техника в основном отжатая в котлах и воинских частей. Было немного помощи с РФ.

Немного это сколько? Танковый батальон из Бурятии? И да так-то чвк запрещены многими законами РФ
Куда прокуратура РФ смотрит?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 14:42
#1030
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Цитата:
viktorian85:
Ещё как гадит. Влезли в Грузию те потеряли территорию и стали нищими, влезли в Украину тоже самое, в Армении поставили своего тоже самое. Крым не отдали, а провели всенародный референдум. На войну не явились. Иначе бы было сплошная страна без Украины.

Ой пойду глаза протру от с***я с первого канала) фу аж противно
Цитата:
elektron:
И ещё раз, как и главное когда оказалась боевая техника с военными подразделениями и явно не мирно настроенными, в том числе карательными батальонами, на востоке Украины?

Давайте только для вас по полкам
Схематично чтобы вы потом в приличном обществе могли диалог вести
Как только начался захват административных зданий на востоке,Украина начала приводить восток к порядку но мирно,полицией и внутренними войсками
Харьков тому пример
Как только гиркин вошёл в Славянск с оружием,началась война
Война украинских военных частей против российского отряда
Потом уже и ополченцы начали постреливать из прибывшего российского оружия
Гиркин ушел побитым из Славянска
Начали оборонять Донецк
Украина начала заключительную фазу Антитерористичской операции против вооруженных сепаратистов и российских отрядов замыкая кольцо над ДНР и ЛНР
И тут откуда не возьмись появились....отпускники,танки,буряты,артиллерия,грады,и начали контр атаку от российской границы
Украинские части внутренних войск (по сути ОМОН, добробаты,и нац гвардия) попали в несколько кольцов окружения столкнувишись с механизированными частями российской армии
Но к 15 году фронт устаканился
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 14:47
#1031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бурят пожгли в танках
Отпускников повыбивали
Лидеров боевиков СБУ уничтожило
Украинская армия метр за метром прижимает ополченцев к границе
Сейчас если с турками договорятся и начнут проводить операцию Карабах 2.0. то Россия не вступится официально за Донбасс потому что боится
Россия в 14 году то официально не признала свои войска на Донбассе чтобы не получить по затылку а тут и подавно..
И при этом я не выступаю за Украину и ее майдан,он мне даже омерзителен) я просто рассуждаю объективно)
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 15:30
#1032
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Цитата:
abaika95:
Так боевики из СНГ и в Афганистане воюют и в Ираке сейчас,чтож туда войска не вводят чтобы там их давить?

Основной костяк в Сирии боевиков с СНГ плюс там базы есть. Красавчики россияне.
Цитата:
abaika95:
По закону бандитов да Но не по международному праву Иначе все бы уже признали Крым российским

По международному праву. Самоопределение. Не подкопаться. Референдум все дела. Да плевать на всех. Россия признала Крым. Они бы никогда Крым ни в каких случаях не признали.
Цитата:
abaika95:
И да в первые минуты после сбития боинга гиркин выдал ликующий пост что мол сбили украинский военный транспортник,будут знать как летать над нашими позициями,прада потом он этот пост удалил)) тоже небыло?

Было. Там непонятки вышли вот они и опубликовали пост. Только Гиркин признал что у них не было ПВО и они не сбивали боинг.
Цитата:
abaika95:
Ещё раз для программы Бойцы ГРУ это наемники? Танкисты из Бурятии вместе с танками это наемники?

Перестаньте нести чушь наёмников с танками было всего 10%. Остальные местные жители. То есть гражданская война у чистом виде.

Цитата:
abaika95:
Немного это сколько? Танковый батальон из Бурятии? И да так-то чвк запрещены многими законами РФ Куда прокуратура РФ смотрит?

10%. Во всех нормальных странах есть частные армии.
Профайл
viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 15:34
#1033
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Цитата:
abaika95:
Бурят пожгли в танках

Одного наёмника ранили
Цитата:
abaika95:
Отпускников повыбивали

Да на месте наёмники. На позициях. Плюс армия ополченцев.
Цитата:
abaika95:
Лидеров боевиков СБУ уничтожило

Нескольких уничтожили пришли другие на из место.
Цитата:
abaika95:
Украинская армия метр за метром прижимает ополченцев к границе

Совсем не прижимает. Есть минские договорённости где все стоят.
Цитата:
abaika95:
Сейчас если с турками договорятся и начнут проводить операцию Карабах 2.0. то Россия не вступится официально за Донбасс потому что боится Россия в 14 году то официально не признала свои войска на Донбассе чтобы не получить по затылку а тут и

Турки не помогут. России не надо вступаться. Армия одно размотает украинскую вместе с турками если надо будет. Вы много чего не знаете.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 15:38
#1034
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Цитата:
abaika95:
Давайте только для вас по полкам

Во могёте когда захотите? :lol:
Хотя на мой вопрос правильный ответ, должен быть - после гос. переворота.
Как следствие.

[Исправлено: elektron, 21.02.2021 - 10:40]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 16:24
#1035
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Цитата:
viktorian85:
Основной костяк в Сирии боевиков с СНГ плюс там базы есть. Красавчики россияне

Основной костяк в Сирии боевики арабы из Сирии и Ирака,есть добровольцы из Европы, СНГ Афганистана и Пакистана и да почему в Ирак Россия войска не вводит? Там же такие же боевики. Лицемеры россияне
Цитата:
viktorian85:
По международному праву. Самоопределение. Не подкопаться. Референдум все дела. Да плевать на всех. Россия признала Крым. Они бы никогда Крым ни в каких случаях не признали.

Без проблем если бы в Крым вошли войска ООН и независимые наблюдатели проследили референдум то да,я даже уверен что большинство так и так бы согласилось на присоединение к рф
Но нет,Россия поступила как преступник
Цитата:
viktorian85:
Было. Там непонятки вышли вот они и опубликовали пост. Только Гиркин признал что у них не было ПВО и они не сбивали боинг.

Ну после того поста, он уже может все что угодно говорить
Цитата:
viktorian85:
Перестаньте нести чушь наёмников с танками было всего 10%. Остальные местные жители. То есть гражданская война у чистом виде.

Ну вот наемники с танками едут через всю Россию воевать в гражданской войне? Россия это Судан или Ангола?)
Цитата:
viktorian85:
10%. Во всех нормальных странах есть частные армии

В разных странах и оружие стрелковое свободно продают но не в РФ
В России наемничество так то запрещено)
Или чем тогда наемники на Донбассе отличаются от боевиков ИГИЛ в Сирии? Почему Россия их не учничтожает? Государственное лицемерие?
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