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≡ Сайт eGov.kz недоступен из-за технических работ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40975
Сайт eGov.kz недоступен из-за технических работ
Отправлено: 21.02.21 - 15:10
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Электронный сайт правительства для граждан eGov.kz не доступен в Казахстане. На ресурсе проводят технические работы. Когда они будут завершены - на портале не сообщается.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
733
Re: Сайт eGov.kz недоступен из-за технических работ
Отправлено: 21.02.21 - 15:10
#1
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Всегда думал, что слово "недоступен" пишется слитно или я не прав?
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