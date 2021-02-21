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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 10:56
Цитата:
Давайте последний раз
Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло
Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск
Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда)
Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись
Танкисты-буряты и прочие отпускники
viktorian85:
Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.
Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.
Давайте последний раз
Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло
Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск
Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда)
Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись
Танкисты-буряты и прочие отпускники
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 11:51
Цитата:
Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.
Цитата:
И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.
Цитата:
Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.
Цитата:
Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.
abaika95:
Опасный регион для России)
Опасный регион для России)
Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.
Цитата:
abaika95:
Обычные войска ГРУ из Сочи которых отродясь в Крыму не было)
Обычные войска ГРУ из Сочи которых отродясь в Крыму не было)
И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.
Цитата:
abaika95:
Почитайте книгу 85 дней Славянска Документальное свидельство очевидцев Тишь да гладь стояла с редкими скандалами
Почитайте книгу 85 дней Славянска Документальное свидельство очевидцев Тишь да гладь стояла с редкими скандалами
Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.
Цитата:
abaika95:
Ну да пожалели Украину что почти всю донецкую область ей отдали) а так то ухх,до Киева бы дошли!!
Ну да пожалели Украину что почти всю донецкую область ей отдали) а так то ухх,до Киева бы дошли!!
Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 11:54
Цитата:
Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт. Наёмники с двух сторон это уже следствие. Страна разная одни за Россию одни за Запад. Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.
abaika95:
Давайте последний раз Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда) Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись Танкисты-буряты и прочие отпускники
Давайте последний раз Активных боевых действий до прихода отряда гиркина небыло Гражданская война началась после того как российский отряд захватил Славянск Точнее по началу это даже не гражданская война была а война Украины против российского отряда) Потом ещё Моторолы,Гиви из России подтянулись Танкисты-буряты и прочие отпускники
Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт. Наёмники с двух сторон это уже следствие. Страна разная одни за Россию одни за Запад. Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6439
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:18
Цитата:
Давайте без забегов на пятый круг.
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится.
Куда кстати лидеры майданутых подевались? Тётенька с батоном на голове, которая даже атомную бомбу хотела на Донбасс сбросить. Хорошо, что не было её. Зайчик в очках хапнул и в США сбежал.
abaika95:
Давайте последний раз
Давайте последний раз
Давайте без забегов на пятый круг.
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится.
Куда кстати лидеры майданутых подевались? Тётенька с батоном на голове, которая даже атомную бомбу хотела на Донбасс сбросить. Хорошо, что не было её. Зайчик в очках хапнул и в США сбежал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:28
Цитата:
Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?
Пропагандисткий лозунг что лучше воевать с боевиками на дальних рубежах логически не работает
С таким же успехом можно в Судан и Афганистан войска ввести
Но почему-то не вводят
Цитата:
Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да
Но это обычная аннексия какой была аннексия Австрии-Нацисткой Германией
Там тоже профи работали
Цитата:
Бесполезно смотрю вам объяснять)
Вашей же логикой в лесах Белоруссии появились партизаны ещё до прихода немецких войск
Цитата:
И в Ла-Манше сапоги бы помыли))
Смешно)
Цитата:
Нет не очевидный
Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать
viktorian85:
Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.
Для СНГ. Тысячи боевиков там воюет с Казахстана и т.д.
Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?
Пропагандисткий лозунг что лучше воевать с боевиками на дальних рубежах логически не работает
С таким же успехом можно в Судан и Афганистан войска ввести
Но почему-то не вводят
Цитата:
viktorian85:
И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.
И? Они не привысили численность флота. Всё сделали профессионально. Не придраться.
Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да
Но это обычная аннексия какой была аннексия Австрии-Нацисткой Германией
Там тоже профи работали
Цитата:
viktorian85:
Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.
Это не помешало отправить войска и батальоны на мирных.
Бесполезно смотрю вам объяснять)
Вашей же логикой в лесах Белоруссии появились партизаны ещё до прихода немецких войск
Цитата:
viktorian85:
Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.
Пожалели. После разгрома они запросили остановку войны. До Киева на тот момент спокойно бы дошли.
И в Ла-Манше сапоги бы помыли))
Смешно)
Цитата:
viktorian85:
Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт.
Гражданская война началась после гос.переворота это очевидный факт.
Нет не очевидный
Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 12:34
Цитата:
По сути это уровень африканского государства тогда)
Цитата:
Ну да Американка гадит!!
А то что Россия Крым отжала
Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто игрушки?)Цитата:
Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить но вы видно как новые ворота увидели то ничего другого вам уже не надо)
Типичное Сектанское мышление
Есть только то что я увидел и что мне показали а объективно мыслить,не не это не про нас,так да? )
Цитата:
А пёс их знает я за жизнью Украины сейчас не слежу
Что то пыжатся там
Вон у Лехи спросите как он тут появится он же на незалежную уехал)
viktorian85: Наёмники с двух сторон это уже следствие. Страна разная одни за Россию одни за ЗападСотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники
По сути это уровень африканского государства тогда)
Цитата:
viktorian85:
Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.
Если бы Янки не влезли может был жили нормально. А так развалились и стали мировыми попрошайками.
Ну да Американка гадит!!
А то что Россия Крым отжала
Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто игрушки?)Цитата:
elektron:
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится.
Восстановите причинно-следственную связь и всё у вас сложится.
Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить но вы видно как новые ворота увидели то ничего другого вам уже не надо)
Типичное Сектанское мышление
Есть только то что я увидел и что мне показали а объективно мыслить,не не это не про нас,так да? )
Цитата:
elektron:
Куда кстати лидеры майданутых подевались?
Куда кстати лидеры майданутых подевались?
А пёс их знает я за жизнью Украины сейчас не слежу
Что то пыжатся там
Вон у Лехи спросите как он тут появится он же на незалежную уехал)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 13:53
Цитата:
Обычно. Им не дают возвращаться домой а закапывают там.
Цитата:
Всё сделали по закону. Референдум, не нарушили численность войск и т.д. Профессионально. Никакой аннексии.
Цитата:
Не была бы ты школотой с дурацкими пёрлами может быть и всё поняла. Хоть бы военных экспертов тех дней почитай.
Цитата:
Абсолютно очевидный. Если бы не карательные батальоны то не было бы гражданской войны. И российские наёмники там не причём.
Цитата:
Чвк Вагнера. Профессиональные парни. Техника в основном отжатая в котлах и воинских частей. Было немного помощи с РФ.
Цитата:
Ещё как гадит. Влезли в Грузию те потеряли территорию и стали нищими, влезли в Украину тоже самое, в Армении поставили своего тоже самое. Крым не отдали, а провели всенародный референдум. На войну не явились. Иначе бы было сплошная страна без Украины.
abaika95:
Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?
Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?
Обычно. Им не дают возвращаться домой а закапывают там.
Цитата:
abaika95:
Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да
Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да
Всё сделали по закону. Референдум, не нарушили численность войск и т.д. Профессионально. Никакой аннексии.
Цитата:
abaika95:
И в Ла-Манше сапоги бы помыли)) Смешно)
И в Ла-Манше сапоги бы помыли)) Смешно)
Не была бы ты школотой с дурацкими пёрлами может быть и всё поняла. Хоть бы военных экспертов тех дней почитай.
Цитата:
abaika95:
Нет не очевидный Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать
Нет не очевидный Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать
Абсолютно очевидный. Если бы не карательные батальоны то не было бы гражданской войны. И российские наёмники там не причём.
Цитата:
abaika95:
Сотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники
Сотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники
Чвк Вагнера. Профессиональные парни. Техника в основном отжатая в котлах и воинских частей. Было немного помощи с РФ.
Цитата:
abaika95:
Ну да Американка гадит!! А то что Россия Крым отжала Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто
Ну да Американка гадит!! А то что Россия Крым отжала Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто
Ещё как гадит. Влезли в Грузию те потеряли территорию и стали нищими, влезли в Украину тоже самое, в Армении поставили своего тоже самое. Крым не отдали, а провели всенародный референдум. На войну не явились. Иначе бы было сплошная страна без Украины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6439
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.02.21 - 14:10
Цитата:
Что видно плохо у вас получается
Ещё раз сначала гос. переворот, а потом уже мухи.
И ещё раз, как и главное когда оказалась боевая техника с военными подразделениями и явно не мирно настроенными, в том числе карательными батальонами, на востоке Украины?
Хотя опять зря наверное, типичное сектантское мышление.
abaika95:
Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить
Я вам пятый круг пытаюсь ее восстановить
Что видно плохо у вас получается
Ещё раз сначала гос. переворот, а потом уже мухи.
И ещё раз, как и главное когда оказалась боевая техника с военными подразделениями и явно не мирно настроенными, в том числе карательными батальонами, на востоке Украины?
Хотя опять зря наверное, типичное сектантское мышление.
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