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Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40973
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 09:48
Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной.
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 120
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 09:48
Как вы коммуняки достали уже! Довели страну вдо ручки в своё время. Пора прекратить ностальги́ровать по временам старшего брата.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2206
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:05
Цитата:
Хорошая картинка как видение нашей рыночной экономики.
А не попахивает ли тут «рудненским колесом обозрения»?
Хорошая картинка как видение нашей рыночной экономики.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13713
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:19
Цитата:
Я помню как Назарбаев как-то объяснял основы рыночной экономики в быту. "Сломался у вас кран дома, а в подъезде живёт пенсионер-сантехник. Заплатите ему 100 тенге (тогда это было немало) - он вам отремонтирует его и все довольны". Так разве он не прав был? Насчёт большого количества предпринимателей - так просто тогда образ этих предпринимателей был такой, будто они только сидят, руководят и ничего не делают. А между тем - тот же сантехник по вызову - это тоже предприниматель может быть. И вот отсутствие предпринимателей и сгубило советский союз, поставило крест на конкурировании отечественной техники с западной. "Своя рубашка ближе к телу" - это основа и за своё человек будет работать лучше, чем за чужое. Вот и призывал Назарбаев к предпринимательству, во-первых, чтобы люди сами занятие находили себе и другим, а во-вторых, повышали качество своих товаров или услуг. Причём всё это проходит вполне естественным образом, а не указами, отчётами, объяснительными и выяснением причин почему так получается и что с этим делать.
Нам тут же начали внушать, что теперь богатым может стать каждый, нужны лишь ум и предприимчивость. Об уме «новых русских» и «новых казахов» сразу появилась серия анекдотов. О предприимчивости отдельный разговор. Если каждый откроет свое дело, то кто будет работать? Кто будет выращивать и выпекать хлеб, варить металл и т. д.
Я помню как Назарбаев как-то объяснял основы рыночной экономики в быту. "Сломался у вас кран дома, а в подъезде живёт пенсионер-сантехник. Заплатите ему 100 тенге (тогда это было немало) - он вам отремонтирует его и все довольны". Так разве он не прав был? Насчёт большого количества предпринимателей - так просто тогда образ этих предпринимателей был такой, будто они только сидят, руководят и ничего не делают. А между тем - тот же сантехник по вызову - это тоже предприниматель может быть. И вот отсутствие предпринимателей и сгубило советский союз, поставило крест на конкурировании отечественной техники с западной. "Своя рубашка ближе к телу" - это основа и за своё человек будет работать лучше, чем за чужое. Вот и призывал Назарбаев к предпринимательству, во-первых, чтобы люди сами занятие находили себе и другим, а во-вторых, повышали качество своих товаров или услуг. Причём всё это проходит вполне естественным образом, а не указами, отчётами, объяснительными и выяснением причин почему так получается и что с этим делать.
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:26
Цитата:
Ой ну врать то врать
Старшее поколение смотрю любит приврать для красного словца
Наверно думают Кто проверять то будет да?))
Не Горбач разве начал поворачивать советский союз с плановой экономики на рыночную с ее первыми коорпортативами-нэпманами? Дальнейшее развитие независимых государств только продолжило его курс,потомучто на план было уже не вернуться
Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной
Ой ну врать то врать
Старшее поколение смотрю любит приврать для красного словца
Наверно думают Кто проверять то будет да?))
Не Горбач разве начал поворачивать советский союз с плановой экономики на рыночную с ее первыми коорпортативами-нэпманами? Дальнейшее развитие независимых государств только продолжило его курс,потомучто на план было уже не вернуться
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 732
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:32
Цитата:
Да ты живешь за счет того, что построили эти коммуняки, чем недоволен?
ПолиграфЪ Боярышников:
Как вы коммуняки достали уже! Довели страну вдо ручки в своё время. Пора прекратить ностальги́ровать по временам старшего брата.
Как вы коммуняки достали уже! Довели страну вдо ручки в своё время. Пора прекратить ностальги́ровать по временам старшего брата.
Да ты живешь за счет того, что построили эти коммуняки, чем недоволен?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4492
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:51
Кто-то же виноват во всем этом, судить его надо и наказать, а так получается как горох об стенку,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 63
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 11:53
Дантист прав. До сих пор мы живем и существуем за счет того, что было создано при Союзе. Разбогатели наши вожди и олигархи резко только за счет достижений СССР, просто они оперативно все жирные куски под себя подмяли. Проявив именно оперативную алчность, но никак не ум Поэтому вякать в адрес СССР и настоящих коммунистов не надо Полиграф Б. Не корректно и не красиво это. Мертвого льва любой трусливый шакал может пнуть.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 80
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 12:10
Цитата:
Вам, Шарикова, надо прекращать боярышником увлекаться, что бы не высказывать тут космические глупости
ПолиграфЪ Боярышников:
Довели страну вдо ручки в своё время
Довели страну вдо ручки в своё время
Вам, Шарикова, надо прекращать боярышником увлекаться, что бы не высказывать тут космические глупости
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 12:38
Цитата:
лев котрый сам залез в петлю и удавился?
Да что его пинать,лев под конец жизни дураком стал его при жизни то уже все подряд пинали
рихард:
Мертвого льва любой трусливый шакал может пнуть.
Мертвого льва любой трусливый шакал может пнуть.
лев котрый сам залез в петлю и удавился?
Да что его пинать,лев под конец жизни дураком стал его при жизни то уже все подряд пинали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6439
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 13:24
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