Отправлено: - 10:19

Нам тут же начали внушать, что теперь богатым может стать каждый, нужны лишь ум и предприимчивость. Об уме «новых русских» и «новых казахов» сразу появилась серия анекдотов. О предприимчивости отдельный разговор. Если каждый откроет свое дело, то кто будет работать? Кто будет выращивать и выпекать хлеб, варить металл и т. д.

Цитата:Я помню как Назарбаев как-то объяснял основы рыночной экономики в быту. "Сломался у вас кран дома, а в подъезде живёт пенсионер-сантехник. Заплатите ему 100 тенге (тогда это было немало) - он вам отремонтирует его и все довольны". Так разве он не прав был? Насчёт большого количества предпринимателей - так просто тогда образ этих предпринимателей был такой, будто они только сидят, руководят и ничего не делают. А между тем - тот же сантехник по вызову - это тоже предприниматель может быть. И вот отсутствие предпринимателей и сгубило советский союз, поставило крест на конкурировании отечественной техники с западной. "Своя рубашка ближе к телу" - это основа и за своё человек будет работать лучше, чем за чужое. Вот и призывал Назарбаев к предпринимательству, во-первых, чтобы люди сами занятие находили себе и другим, а во-вторых, повышали качество своих товаров или услуг. Причём всё это проходит вполне естественным образом, а не указами, отчётами, объяснительными и выяснением причин почему так получается и что с этим делать.