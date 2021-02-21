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≡ Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40973
Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA
Отправлено: 21.02.21 - 11:20
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Вакантный титул стоял на кону его боя, который состоялся в рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия). Соперником Кособуцкого был нигериец Онориоде Евариеме.


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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1808
Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA
Отправлено: 21.02.21 - 11:20
#1
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А где же наша звезда?! Где Иван?
Ведь как его двигали, как Жана задвигали...даже легенду выдумали про его и его отца строптивость.
Время всё расставило по своим местам.
С победой, Жан! Всегда в тебя верил!

[Исправлено: Горожанин_kst, 21.02.2021 - 11:21]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
120
Re: Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал...
Отправлено: 21.02.21 - 12:44
#2
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Тургайские бульбаши оказались талантливее!
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