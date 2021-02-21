Отправлено: - 13:53

abaika95:

Еали там тысячи боевиков из СНГ то как конкретно это влияет на Россию?

abaika95:

Профессионально аннексировали территорию чужого государства и разоружили местные украинские части это да

abaika95:

И в Ла-Манше сапоги бы помыли)) Смешно)

abaika95:

Нет не очевидный Не было боевых действий на востоке Украины до прихода российского отряда хоть в лепешку тут разбейтесь доказывать

abaika95:

Сотрудники ГРУ уже наемниками считаются? А танкисты из Бурятии вместе с танками это тоже наемники? Тогда гнать надо всю пограничную службу России и министерство обороны РФ раз у них наемники могут запросто из части с оружием и танком сбежать,пол России проехать,пересечь границу чтобы записаться в наемники

abaika95:

Ну да Американка гадит!! А то что Россия Крым отжала Потом ещё в войну вступила это ничего? Это просто

Цитата:Обычно. Им не дают возвращаться домой а закапывают там.Цитата:Всё сделали по закону. Референдум, не нарушили численность войск и т.д. Профессионально. Никакой аннексии.Цитата:Не была бы ты школотой с дурацкими пёрлами может быть и всё поняла. Хоть бы военных экспертов тех дней почитай.Цитата:Абсолютно очевидный. Если бы не карательные батальоны то не было бы гражданской войны. И российские наёмники там не причём.Цитата:Чвк Вагнера. Профессиональные парни. Техника в основном отжатая в котлах и воинских частей. Было немного помощи с РФ.Цитата:Ещё как гадит. Влезли в Грузию те потеряли территорию и стали нищими, влезли в Украину тоже самое, в Армении поставили своего тоже самое. Крым не отдали, а провели всенародный референдум. На войну не явились. Иначе бы было сплошная страна без Украины.