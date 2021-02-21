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≡ Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40972
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 09:48
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Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
119
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 09:48
#1
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Как вы коммуняки достали уже! Довели страну вдо ручки в своё время. Пора прекратить ностальги́ровать по временам старшего брата.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2206
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:05
#2
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Цитата:
А не попахивает ли тут «рудненским колесом обозрения»?


Хорошая картинка как видение нашей рыночной экономики.

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13713
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:19
#3
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Цитата:
Нам тут же начали внушать, что теперь богатым может стать каждый, нужны лишь ум и предприимчивость. Об уме «новых русских» и «новых казахов» сразу появилась серия анекдотов. О предприимчивости отдельный разговор. Если каждый откроет свое дело, то кто будет работать? Кто будет выращивать и выпекать хлеб, варить металл и т. д.

Я помню как Назарбаев как-то объяснял основы рыночной экономики в быту. "Сломался у вас кран дома, а в подъезде живёт пенсионер-сантехник. Заплатите ему 100 тенге (тогда это было немало) - он вам отремонтирует его и все довольны". Так разве он не прав был? Насчёт большого количества предпринимателей - так просто тогда образ этих предпринимателей был такой, будто они только сидят, руководят и ничего не делают. А между тем - тот же сантехник по вызову - это тоже предприниматель может быть. И вот отсутствие предпринимателей и сгубило советский союз, поставило крест на конкурировании отечественной техники с западной. "Своя рубашка ближе к телу" - это основа и за своё человек будет работать лучше, чем за чужое. Вот и призывал Назарбаев к предпринимательству, во-первых, чтобы люди сами занятие находили себе и другим, а во-вторых, повышали качество своих товаров или услуг. Причём всё это проходит вполне естественным образом, а не указами, отчётами, объяснительными и выяснением причин почему так получается и что с этим делать.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7070
Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:26
#4
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
732
Re: Николай ВОРОНИН: Перевернутый рынок
Отправлено: 21.02.21 - 10:32
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как вы коммуняки достали уже! Довели страну вдо ручки в своё время. Пора прекратить ностальги́ровать по временам старшего брата.

Да ты живешь за счет того, что построили эти коммуняки, чем недоволен?
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