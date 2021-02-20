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Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40972
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:11
Массовые акции протеста в городах России 23 и 30 января какой-нибудь острослов, может быть, назовет «революцией ершиков» или чем-то вроде того… Ну что ж, у каждого свой национальный колорит: у кого-то - розы, а у кого-то - ершики.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 732
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:11
Да уж, кучеряво написал. Это в какой нибудь филосовский журнал надо отдать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1807
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:45
Цитата:
как сказал бы один известный сетевой персонаж : "Ни @@я не понял! Но оооочень интересно!"
Нет, как по мне, посыл ясен.
Особенно та часть, где обращение к 🐵, что всё тщатся натянуть опыт цифровизации на нашу реальность. "Как в Сингапуре!" стало девизом особой касты кабинетных болванчиков. Что выросли в теплицах, уже не в первом поколении.
А между тем в сёлах и аулах, извините за подробности, до сих пор задницы чуть ли не лопухом вытирают. В селе, где нет воды, газа, дорог...но есть интернет и куча требований к цифровизации единственной лавчёнки, торгующей снедью под запись.Такой вот сюр.
Дантист:
как сказал бы один известный сетевой персонаж : "Ни @@я не понял! Но оооочень интересно!"
Нет, как по мне, посыл ясен.
Особенно та часть, где обращение к 🐵, что всё тщатся натянуть опыт цифровизации на нашу реальность. "Как в Сингапуре!" стало девизом особой касты кабинетных болванчиков. Что выросли в теплицах, уже не в первом поколении.
А между тем в сёлах и аулах, извините за подробности, до сих пор задницы чуть ли не лопухом вытирают. В селе, где нет воды, газа, дорог...но есть интернет и куча требований к цифровизации единственной лавчёнки, торгующей снедью под запись.Такой вот сюр.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7722
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:15
Цитата:
Цитата:
Автора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да он бы через пару часов сам бы уже херачил их дубиной направо и налево.
Ударить где-нибудь в вытрезвителе могли и в советские годы. Но, чтобы действовать, как сейчас…
Источник:
Источник:
Цитата:
Вот вам тема для психологов: каким образом люди теряют человеческое? И не способны ли мы сами в мире, периодически впадающем в безумстово, потерять человеческое уже в себе?
Источник:
Источник:
Автора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да он бы через пару часов сам бы уже херачил их дубиной направо и налево.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:32
Цитата:
Не всем дано понять суть того, что изложил профессор. Очень любила в университете лекции профессора Бондаренко!
Дантист:
Да уж, кучеряво написал. Это в какой нибудь филосовский журнал надо отдать.
Да уж, кучеряво написал. Это в какой нибудь филосовский журнал надо отдать.
Не всем дано понять суть того, что изложил профессор. Очень любила в университете лекции профессора Бондаренко!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 494
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:48
Цитата:
Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще. Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..
юля елиссева:
Не всем дано понять суть того, что изложил профессор
Не всем дано понять суть того, что изложил профессор
Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще. Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:53
Цитата:
Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..
Добринцофф:
втора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да
втора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да
Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:04
Юрий Яковлевич последнее время поступает хитро
Пытается натолкать в свои статьи и мнения столько рассуждений на разные темы,чтобы любой человек начиная читать его статью с любого обзаца нашел что-то своё интересное для обсуждения)
Но это больше философский прием диалога
Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Пытается натолкать в свои статьи и мнения столько рассуждений на разные темы,чтобы любой человек начиная читать его статью с любого обзаца нашел что-то своё интересное для обсуждения)
Но это больше философский прием диалога
Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 435
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:05
Чего ждать там, где на экранах воспевают Рэмбо и Бэтмен , Павлик Морозов стал предателем , а Аниськин и трактористы, пастухи и свинарки вовсе канули в Лету ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4491
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:06
на выходные дядя Коля выдавал очередной перл, но видимо сегодня дежурным терапевтом назначили дядю Юру. Обычно коменты после прочтения сами напрашиваются, но сегодня моё нутро молчит
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:07
Цитата:
Да Волгоград и Чувашия...
Люди видно отупели там что решают голосовать за перевод или против?)
Цитата:
Философы на то и философы чтобы пространственно рассуждать
Но прогнозировать и принимать трудные решения они не сильны
Сабыр:
Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..
Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..
Да Волгоград и Чувашия...
Люди видно отупели там что решают голосовать за перевод или против?)
Цитата:
юля елиссева:
Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..
Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..
Философы на то и философы чтобы пространственно рассуждать
Но прогнозировать и принимать трудные решения они не сильны
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 8
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:17
Цитата:
Естественные причины,помноженные на мудрость государственных мужей,огромная миграция .
Как результат катастрофическое снижение качества большинства населения.
Третий сорт канешн не брак, новы правы-насколько с ними проще и легче.
Сабыр:
Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще.
Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще.
Естественные причины,помноженные на мудрость государственных мужей,огромная миграция .
Как результат катастрофическое снижение качества большинства населения.
Третий сорт канешн не брак, новы правы-насколько с ними проще и легче.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11454
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 16:29
Комментарий удален модератором.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 732
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 21.02.21 - 09:23
Цитата:
Редкий случай, когда я согласен с Абайкой!
abaika95:
Но это больше философский прием диалога Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Но это больше философский прием диалога Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Редкий случай, когда я согласен с Абайкой!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13713
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 21.02.21 - 10:21
Цитата:
Это ещё почему? Почему не почитать, не "зацепить мысль", не подумать? Не новостями едиными...
abaika95:
Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Но не как журналисткий формат для новостной газеты
Это ещё почему? Почему не почитать, не "зацепить мысль", не подумать? Не новостями едиными...
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