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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 21:46
Цитата:
Зачистили и войска не выводят?)
Цитата:
31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)
Цитата:
Кому отпор если там даже боёв ещё небыло
И да вы бы хоть стрелкова почитали
Что он писал о тех событиях
Что без его отряда войны бы не началось
Местные были пассивные а первые дни отряд в Славянске не знал чем заняться
Цитата:
Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)
Цитата:
Жгут деревни и головы местным массово режут?
Цитата:
Давайте последний раз
Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось)
Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )
viktorian85:
Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.
Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.
Зачистили и войска не выводят?)
Цитата:
viktorian85:
Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.
Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.
31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)
Цитата:
viktorian85:
Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.
Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.
Кому отпор если там даже боёв ещё небыло
И да вы бы хоть стрелкова почитали
Что он писал о тех событиях
Что без его отряда войны бы не началось
Местные были пассивные а первые дни отряд в Славянске не знал чем заняться
Цитата:
viktorian85:
Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.
Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.
Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)
Цитата:
viktorian85:
А батальон Торнадо?
А батальон Торнадо?
Жгут деревни и головы местным массово режут?
Цитата:
elektron:
Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения.
Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения.
Давайте последний раз
Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось)
Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 21:54
Цитата:
Ну каков привет таков ответ
Цитата:
Снайперы которые стреляли по майданутым? И булыжники появились после агрессии ОМОНа а не до
Цитата:
Да в истории Украины один майдан уже был в 2004
Также яника выкинули)
И никаких жертв и воин небыло
Так что да,ушел бы Яник по хорошему может и было бы все тихо и небыло сейчас на Украине такого националистического беса
А так десятки тысяч погибших
Сотни тысяч беженцев
Две страны ненавидят друг друга
Две области в полуафриканском состоянии ни войны ни мира
Что дальше?
Тут вроде пишут Украина с Турцией собирается повторить сценарий прошлого года как в Карабахе только теперь на Донбассе
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией
elektron:
А что по вашему с толпой делать нужно было? С хлебом и солью их встречать?
А что по вашему с толпой делать нужно было? С хлебом и солью их встречать?
Ну каков привет таков ответ
Цитата:
elektron:
Да и снайперы так втихаря появились. Булыжники вопреки законам гравитации летать начали, ну у вас и фантазия.
Да и снайперы так втихаря появились. Булыжники вопреки законам гравитации летать начали, ну у вас и фантазия.
Снайперы которые стреляли по майданутым? И булыжники появились после агрессии ОМОНа а не до
Цитата:
elektron:
И таки да, как уже писал, яник, сдал всех. Всё могло бы быть иначе. Мир- Труд- май. или жвачка. не важно. Но без человеческих жертв. И в угоду кому всё? ради печенюшек?
И таки да, как уже писал, яник, сдал всех. Всё могло бы быть иначе. Мир- Труд- май. или жвачка. не важно. Но без человеческих жертв. И в угоду кому всё? ради печенюшек?
Да в истории Украины один майдан уже был в 2004
Также яника выкинули)
И никаких жертв и воин небыло
Так что да,ушел бы Яник по хорошему может и было бы все тихо и небыло сейчас на Украине такого националистического беса
А так десятки тысяч погибших
Сотни тысяч беженцев
Две страны ненавидят друг друга
Две области в полуафриканском состоянии ни войны ни мира
Что дальше?
Тут вроде пишут Украина с Турцией собирается повторить сценарий прошлого года как в Карабахе только теперь на Донбассе
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:06
Цитата:
Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)
Зачистили и войска не выводят?)
Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:09
Алекс, кунды пропал? Тобол у Оренбурга выиграл 1:0. А ты молчишь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:11
блин пытался исправить, только хуже получилось. сбой однако.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:16
Цитата:
Это вам сам навальний или ещё кто сказал?
abaika95:
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией
Это вам сам навальний или ещё кто сказал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:18
Цитата:
---Биатлон --24 место- Казахстан-Александр Мухин , Владислав Киреев , Сергей Сирик Данил Белецкий .
alex_60:
---Биатлон --24 место- Казахстан-Александр Мухин , Владислав Киреев , Сергей Сирик Данил Белецкий .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:21
Цитата:
Вот интересно, опубликовано по нашему времени, а исправлено по германскому. Заскоки сайта?
Отправлено: 20.02.21 - 22:06
#1008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)
Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]
#1008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)
Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]
Вот интересно, опубликовано по нашему времени, а исправлено по германскому. Заскоки сайта?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:24
Цитата:
У меня все сообщения по местному времени.
Козлов я:
У меня все сообщения по местному времени.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:26
Местному какому??? Сравните первую строчку и последнюю, время разницы 5 часов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:28
Цитата:
пока я на сайте по нашему времени, 17:28. Как выйду по вашему местному 22:28
Козлов я:
Сравните первую строчку и последнюю, время разницы 5 часов.
Сравните первую строчку и последнюю, время разницы 5 часов.
пока я на сайте по нашему времени, 17:28. Как выйду по вашему местному 22:28
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:36
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:47
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 192
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:55
Цитата:
Так там три российских военные базы. Зачем выводить? Ближний восток опасный регион и контингент там не помешает.
Цитата:
Обычные.
Цитата:
Так он всем интервью раздаёт. Карательные батальоны раньше войск зашли и устраивали беспредел. Местные взялись за оружие. Гражданская война началась.
Цитата:
Я смотрел. Испугались и срочно потребовали окончания военных действий. Тут ошибка ополчения что пожалели Украину и пошли на минские договорённости.
Цитата:
Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)
Зачистили и войска не выводят?)
Так там три российских военные базы. Зачем выводить? Ближний восток опасный регион и контингент там не помешает.
Цитата:
abaika95:
31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)
31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)
Обычные.
Цитата:
abaika95:
Кому отпор если там даже боёв ещё небыло И да вы бы хоть стрелкова почитали
Кому отпор если там даже боёв ещё небыло И да вы бы хоть стрелкова почитали
Так он всем интервью раздаёт. Карательные батальоны раньше войск зашли и устраивали беспредел. Местные взялись за оружие. Гражданская война началась.
Цитата:
abaika95:
Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)
Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)
Я смотрел. Испугались и срочно потребовали окончания военных действий. Тут ошибка ополчения что пожалели Украину и пошли на минские договорённости.
Цитата:
abaika95:
Давайте последний раз Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось) Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )
Давайте последний раз Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось) Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )
Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.
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