Отправлено: - 21:46

viktorian85:

Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.

viktorian85:

Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.

viktorian85:

Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.

viktorian85:

Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.

viktorian85:

А батальон Торнадо?

elektron:

Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения.

Цитата:Зачистили и войска не выводят?)Цитата:31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)Цитата:Кому отпор если там даже боёв ещё небылоИ да вы бы хоть стрелкова почиталиЧто он писал о тех событияхЧто без его отряда войны бы не началосьМестные были пассивные а первые дни отряд в Славянске не знал чем занятьсяЦитата:Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)Цитата:Жгут деревни и головы местным массово режут?Цитата:Давайте последний разБез агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось)Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )