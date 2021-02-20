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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 68 из 68«1...666768
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7068
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 21:46
#1006
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Цитата:
viktorian85:
Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.

Зачистили и войска не выводят?)
Цитата:
viktorian85:
Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.

31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)
Цитата:
viktorian85:
Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.

Кому отпор если там даже боёв ещё небыло
И да вы бы хоть стрелкова почитали
Что он писал о тех событиях
Что без его отряда войны бы не началось
Местные были пассивные а первые дни отряд в Славянске не знал чем заняться
Цитата:
viktorian85:
Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.

Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)
Цитата:
viktorian85:
А батальон Торнадо?

Жгут деревни и головы местным массово режут?
Цитата:
elektron:
Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения.

Давайте последний раз
Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось)
Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7068
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 21:54
#1007
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Цитата:
elektron:
А что по вашему с толпой делать нужно было? С хлебом и солью их встречать?

Ну каков привет таков ответ
Цитата:
elektron:
Да и снайперы так втихаря появились. Булыжники вопреки законам гравитации летать начали, ну у вас и фантазия.

Снайперы которые стреляли по майданутым? И булыжники появились после агрессии ОМОНа а не до
Цитата:
elektron:
И таки да, как уже писал, яник, сдал всех. Всё могло бы быть иначе. Мир- Труд- май. или жвачка. не важно. Но без человеческих жертв. И в угоду кому всё? ради печенюшек?

Да в истории Украины один майдан уже был в 2004
Также яника выкинули)
И никаких жертв и воин небыло
Так что да,ушел бы Яник по хорошему может и было бы все тихо и небыло сейчас на Украине такого националистического беса
А так десятки тысяч погибших
Сотни тысяч беженцев
Две страны ненавидят друг друга
Две области в полуафриканском состоянии ни войны ни мира
Что дальше?
Тут вроде пишут Украина с Турцией собирается повторить сценарий прошлого года как в Карабахе только теперь на Донбассе
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:06
#1008
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Цитата:
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)

Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете. ;-)

[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:09
#1009
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Алекс, кунды пропал? Тобол у Оренбурга выиграл 1:0. А ты молчишь...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:11
#1010
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блин пытался исправить, только хуже получилось. сбой однако. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:16
#1011
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Цитата:
abaika95:
Россия не потянет прямой официальный безядерный вооруженный конфликт с Турцией

Это вам сам навальний или ещё кто сказал? ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:18
#1012
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Цитата:
alex_60:

---Биатлон --24 место- Казахстан-Александр Мухин , Владислав Киреев , Сергей Сирик Данил Белецкий .
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:21
#1013
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Цитата:
Отправлено: 20.02.21 - 22:06
#1008
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Цитата:
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)

Вы опять так прикидываетесь, или вид делаете. ;-)

[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 17:15]


Вот интересно, опубликовано по нашему времени, а исправлено по германскому. Заскоки сайта? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:24
#1014
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Цитата:
Козлов я:

У меня все сообщения по местному времени. ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:26
#1015
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Местному какому??? Сравните первую строчку и последнюю, время разницы 5 часов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:28
#1016
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Цитата:
Козлов я:
Сравните первую строчку и последнюю, время разницы 5 часов.

пока я на сайте по нашему времени, 17:28. Как выйду по вашему местному 22:28 :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:36
#1017
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Вот на сайте
вот когда вышел
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:47
#1018
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
192
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 22:55
#1019
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Цитата:
abaika95:
Зачистили и войска не выводят?)

Так там три российских военные базы. Зачем выводить? Ближний восток опасный регион и контингент там не помешает.

Цитата:
abaika95:
31 отдельная десантно штурмовая бригада из Ульяновска и 22 отдельная бригада спецназа ГРУ из красной поляны под сочами это обычные войска?)

Обычные.
Цитата:
abaika95:
Кому отпор если там даже боёв ещё небыло И да вы бы хоть стрелкова почитали

Так он всем интервью раздаёт. Карательные батальоны раньше войск зашли и устраивали беспредел. Местные взялись за оружие. Гражданская война началась.
Цитата:
abaika95:
Так испугались наступления что 70% территории Донецкой области заняли украинские войска) вы бы хоть карту глянули)

Я смотрел. Испугались и срочно потребовали окончания военных действий. Тут ошибка ополчения что пожалели Украину и пошли на минские договорённости.
Цитата:
abaika95:
Давайте последний раз Без агрессии российского отряда гиркина войск Украины там бы не появилось) Давайте больше не будем возвращатся к этой глупости )

Давайте последний раз. Гиркин тут не причём. Когда на востоке местные не захотели под западных лечь те послали карательные батальоны нациков. Началась гражданская война. А начало этому положили в Киеве и западной Украине. Где захватывали военные части, обл.алминистрации и местная гопота при поддержке американских дипломатов устроила гос.переворот.
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