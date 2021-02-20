Отправлено: - 19:49

abaika95:

Странная логика Когда в страну проникают вооруженные отряды из за границы,то что танки и войска использовать против них нельзя?

abaika95:

И что Каталония отдельное государство по итогу?)

abaika95:

Кого судить? Сепаратистов?

abaika95:

Массовые убийства от артиллерийских ударов? Да бывает трагичная погрешность в любой войне

Цитата:У вас да. Я просил котлеты отдельно, мух отдельно. Что первично и что вторично. Дажеесли и так как вы утверждаете. Ещё раз, кто туда пришёл с оружием. бесполезно походу.Цитата:Во, но волеизъявление было. И их никто не жёг и войну не растлевал.Цитата:Вы опять причинно-следственное путаете или намерено извращаете. Государственный переворот, как судить будете?Цитата:А кто их туда вообще звал? какая погрешность, это люди....дальше без матов не получится.и не припутывайте Чечню сюда.