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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 19:49
Цитата:
У вас да. Я просил котлеты отдельно, мух отдельно. Что первично и что вторично. Дажеесли и так как вы утверждаете. Ещё раз, кто туда пришёл с оружием. бесполезно походу.Цитата:
Во, но волеизъявление было. И их никто не жёг и войну не растлевал.Цитата:
Вы опять причинно-следственное путаете или намерено извращаете. Государственный переворот, как судить будете?Цитата:
А кто их туда вообще звал? какая погрешность, это люди....дальше без матов не получится.
и не припутывайте Чечню сюда.
abaika95:
Странная логика Когда в страну проникают вооруженные отряды из за границы,то что танки и войска использовать против них нельзя?
Странная логика Когда в страну проникают вооруженные отряды из за границы,то что танки и войска использовать против них нельзя?
У вас да. Я просил котлеты отдельно, мух отдельно. Что первично и что вторично. Дажеесли и так как вы утверждаете. Ещё раз, кто туда пришёл с оружием. бесполезно походу.Цитата:
abaika95:
И что Каталония отдельное государство по итогу?)
И что Каталония отдельное государство по итогу?)
Во, но волеизъявление было. И их никто не жёг и войну не растлевал.Цитата:
abaika95:
Кого судить? Сепаратистов?
Кого судить? Сепаратистов?
Вы опять причинно-следственное путаете или намерено извращаете. Государственный переворот, как судить будете?Цитата:
abaika95:
Массовые убийства от артиллерийских ударов? Да бывает трагичная погрешность в любой войне
Массовые убийства от артиллерийских ударов? Да бывает трагичная погрешность в любой войне
А кто их туда вообще звал? какая погрешность, это люди....дальше без матов не получится.
и не припутывайте Чечню сюда.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 19:53
Цитата:
И что тут?
Массовый геноцид?
В одной статье про людей живущих в подвалах
В другой бойцы ополчения без ног и одна девочка?
Мда
Ну писал выше погрешность при артиллерийских ударах высокая
Ничего не попишешь это боевые действия в котором мирное население страдает больше всего
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
elektron:
Сами переведёте? тут смотрите или вот ещё
Сами переведёте? тут смотрите или вот ещё
И что тут?
Массовый геноцид?
В одной статье про людей живущих в подвалах
В другой бойцы ополчения без ног и одна девочка?
Мда
Ну писал выше погрешность при артиллерийских ударах высокая
Ничего не попишешь это боевые действия в котором мирное население страдает больше всего
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:02
Цитата:
Еще раз только для вас
Может пробью эту стену)
Российский отряд ГРУ пришел на территорию Украины после чего начались боевые действия с танками и войсками
Россия несёт прямую ответственность за это
Цитата:
Последний раз для особо непробиваемых)
Ладно на примере вашей любимой католонии
Если бы российский отряд высадился в Барселоне и начал проводить Референдум о присоедениии к России то это уже не волеизявление а аннексия)
Ещё раз объяснить?
Цитата:
Конкретно
Где гос переворот?
И кто должен судить?
Конкретно)
Цитата:
Ну раз у вас доводов не хватает и фактов то давайте на матах,я вас и на матах сделаю)
Кого звал? войска Украины на территорию восточной Украины? Дядя Петя вы.....?Цитата:
Пока вы мыслите штампами российской пропаганды я буду припутывать сюда все что угодно что натворила Россия и которая упорно не хочет признавать как бревно в глазу)
elektron:
. Ещё раз, кто туда пришёл с оружием. бесполезно походу
. Ещё раз, кто туда пришёл с оружием. бесполезно походу
Еще раз только для вас
Может пробью эту стену)
Российский отряд ГРУ пришел на территорию Украины после чего начались боевые действия с танками и войсками
Россия несёт прямую ответственность за это
Цитата:
elektron:
Во, но волеизъявление было. И их никто не жёг и войну не растлевал
Во, но волеизъявление было. И их никто не жёг и войну не растлевал
Последний раз для особо непробиваемых)
Ладно на примере вашей любимой католонии
Если бы российский отряд высадился в Барселоне и начал проводить Референдум о присоедениии к России то это уже не волеизявление а аннексия)
Ещё раз объяснить?
Цитата:
elektron:
Государственный переворот, как судить будете?
Государственный переворот, как судить будете?
Конкретно
Где гос переворот?
И кто должен судить?
Конкретно)
Цитата:
elektron:
А кто их туда вообще звал? какая погрешность, это люди....дальше без матов не получится
А кто их туда вообще звал? какая погрешность, это люди....дальше без матов не получится
Ну раз у вас доводов не хватает и фактов то давайте на матах,я вас и на матах сделаю)
Кого звал? войска Украины на территорию восточной Украины? Дядя Петя вы.....?Цитата:
elektron:
и не припутывайте Чечню сюда.
и не припутывайте Чечню сюда.
Пока вы мыслите штампами российской пропаганды я буду припутывать сюда все что угодно что натворила Россия и которая упорно не хочет признавать как бревно в глазу)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:04
Цитата:
Правильно перевели, не всё ещё потеряно.
И это по вашему не преступление?
abaika95:
Массовый геноцид?
Массовый геноцид?
Правильно перевели, не всё ещё потеряно.
И это по вашему не преступление?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:06
Цитата:
Так кто их ведёт? Это жизни людей. Хотя походу опять бесполезно...
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 15:07]
abaika95:
Ничего не попишешь это боевые действия в котором мирное население страдает больше всего
Ничего не попишешь это боевые действия в котором мирное население страдает больше всего
Так кто их ведёт? Это жизни людей. Хотя походу опять бесполезно...
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 15:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:11
Цитата:
Вы там были? я подобного не утверждал. Хотя и не исключаю. Как Майданутые с беркутом обходились, тоже все видели.
abaika95:
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
Вы там были? я подобного не утверждал. Хотя и не исключаю. Как Майданутые с беркутом обходились, тоже все видели.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:27
Цитата:
Писать о том что на востоке Донбасса был массовый геноцид? Нет в эпоху постправды это не преступление) когда по факту на востоке Украины была войсковая операция в которой есть погрешность в потерях мирного населения
Вот в югославии когда сербы вырезали боснийцев и когда хорваты резали сербов это уже геноцид всех против всех
В Андижане когда киргизы с узбеками друг друга резали это больше похоже на геноцид
А на востоке Украины это войсковая операция как бы вам не хотелось
Или хотите сказать что деревни выжигались со всем населением? и есть многотысячные братские могилы в которое СБУ свозило трупы донбассцев? Нет их
Цитата:
Их ведёт украинская армия и ополченцы при активной поддержке российский армии.
Когда немцы напали на СССР,советским войскам тоже надо был сказать нуу блин,не будем отвечать и земли свои возвращать... там же мирное население...мы же можем нечайно ему навредить своими атаками...ладно,пусть живут мирно с немцами)) так по вашей логике надо жить в волшебном мире с понями?))
Цитата:
Если бы там были факты геноцида,хоть одна сожженая деревня вместе с жителями то российские пропондоны уже давнобы истерику подняли на весь мир
А так просто сами придумали фейк с распятым мальчиком,сами поохали сами и заткнулись когда их макнули в то что это фейк)
elektron:
Правильно перевели, не всё ещё потеряно. И это по вашему не преступление?
Правильно перевели, не всё ещё потеряно. И это по вашему не преступление?
Писать о том что на востоке Донбасса был массовый геноцид? Нет в эпоху постправды это не преступление) когда по факту на востоке Украины была войсковая операция в которой есть погрешность в потерях мирного населения
Вот в югославии когда сербы вырезали боснийцев и когда хорваты резали сербов это уже геноцид всех против всех
В Андижане когда киргизы с узбеками друг друга резали это больше похоже на геноцид
А на востоке Украины это войсковая операция как бы вам не хотелось
Или хотите сказать что деревни выжигались со всем населением? и есть многотысячные братские могилы в которое СБУ свозило трупы донбассцев? Нет их
Цитата:
elektron:
Так кто их ведёт? Это жизни людей. Хотя походу опять бесполезно...
Так кто их ведёт? Это жизни людей. Хотя походу опять бесполезно...
Их ведёт украинская армия и ополченцы при активной поддержке российский армии.
Когда немцы напали на СССР,советским войскам тоже надо был сказать нуу блин,не будем отвечать и земли свои возвращать... там же мирное население...мы же можем нечайно ему навредить своими атаками...ладно,пусть живут мирно с немцами)) так по вашей логике надо жить в волшебном мире с понями?))
Цитата:
elektron:
Вы там были? я подобного не утверждал. Хотя и не исключаю.
Вы там были? я подобного не утверждал. Хотя и не исключаю.
Если бы там были факты геноцида,хоть одна сожженая деревня вместе с жителями то российские пропондоны уже давнобы истерику подняли на весь мир
А так просто сами придумали фейк с распятым мальчиком,сами поохали сами и заткнулись когда их макнули в то что это фейк)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:30
Цитата:
Вы помните только ту картинку когда в беркут кидали сажигательные снаряды и беркуту дали преступный приказ не отвечать чем самым подставив их
А когда в самом начале беркут начал агрессивно избивать стоявших на майдане вы не помните?
elektron:
Как Майданутые с беркутом обходились, тоже все видели
Как Майданутые с беркутом обходились, тоже все видели
Вы помните только ту картинку когда в беркут кидали сажигательные снаряды и беркуту дали преступный приказ не отвечать чем самым подставив их
А когда в самом начале беркут начал агрессивно избивать стоявших на майдане вы не помните?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:36
Цитата:
Кто такие кремлеботы? В Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.
Цитата:
Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.
Цитата:
Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.
Цитата:
Сирию почти зачистили. Никто не обделался. Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.
abaika95:
Ну вот кремлеботы подключились с баней мантрой даже не понимая что несут) Россия официально 6ой год в Сирии воююет а войне конца и края нет Странно правда? Чеж маленькую Сирию не зачистили?)
Ну вот кремлеботы подключились с баней мантрой даже не понимая что несут) Россия официально 6ой год в Сирии воююет а войне конца и края нет Странно правда? Чеж маленькую Сирию не зачистили?)
Кто такие кремлеботы? В Сирии всё зачистили кроме провинции Идлиб где должны турки по договорённости зачищать.
Цитата:
abaika95:
А зелёные человечки? Которые ГРУшниками оказались присланными из России?
А зелёные человечки? Которые ГРУшниками оказались присланными из России?
Не грушники. Обычные войска которые не привысили численность положенную по флоту.
Цитата:
abaika95:
Кому он дал отпор в Славянске когда части якобы грабили на западе? И да гиркин и 200 россиян кому давали отпор на украинской территории?)) Завтра в Башкирии американские отряды начнут отпор давать войскам России это тоже норм?))
Кому он дал отпор в Славянске когда части якобы грабили на западе? И да гиркин и 200 россиян кому давали отпор на украинской территории?)) Завтра в Башкирии американские отряды начнут отпор давать войскам России это тоже норм?))
Россиян было всего 10%. Остальные местные. Отпор карательным батальонам которые грабили и убивали людей.
Цитата:
abaika95:
Опять же Сирию не зачистили На Украине "отпускники" из России после первого успеха в общем итоге мягко говоря обделались что почти пол Донецкой области сдали Никто никого не зачистит Силенок не хватит
Опять же Сирию не зачистили На Украине "отпускники" из России после первого успеха в общем итоге мягко говоря обделались что почти пол Донецкой области сдали Никто никого не зачистит Силенок не хватит
Сирию почти зачистили. Никто не обделался. Украина попросила Минск вот и остановилось наступление. Как бы всем это известно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:38
Цитата:
А батальон Торнадо?
abaika95:
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
По итогу то Никто головы донбасцам не режет и на крестах не распинает
А батальон Торнадо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:39
Цитата:
Ещё раз, даже если и так (хотя это всё жёлтая пресса) Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения. И для таких наивных как вы, ещё раз, если бы там были Российские войска, то Киев был бы максимум за 2 дня захвачен. Не смешите публику уже.
Грузия вон тоже лапки показала, до зубов так и не дошло.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 15:42]
abaika95:
Российский отряд ГРУ пришел на территорию Украины
Российский отряд ГРУ пришел на территорию Украины
Ещё раз, даже если и так (хотя это всё жёлтая пресса) Так вот, ещё раз последний, он трудный самый. Что там делали Украинские войска? В борьбе против мирного населения. И для таких наивных как вы, ещё раз, если бы там были Российские войска, то Киев был бы максимум за 2 дня захвачен. Не смешите публику уже.
Грузия вон тоже лапки показала, до зубов так и не дошло.
[Исправлено: elektron, 20.02.2021 - 15:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:41
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:50
Цитата:
А что по вашему с толпой делать нужно было? С хлебом и солью их встречать?
А вот как над Беркутовцами издевались, помню, такое забыть нельзя.
abaika95:
А когда в самом начале беркут начал агрессивно избивать стоявших на майдане вы не помните?
А когда в самом начале беркут начал агрессивно избивать стоявших на майдане вы не помните?
А что по вашему с толпой делать нужно было? С хлебом и солью их встречать?
А вот как над Беркутовцами издевались, помню, такое забыть нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 20:53
Цитата:
Да и снайперы так втихаря появились. Булыжники вопреки законам гравитации летать начали, ну у вас и фантазия.
abaika95:
Да и снайперы так втихаря появились. Булыжники вопреки законам гравитации летать начали, ну у вас и фантазия.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 21:05
Цитата:
Вот тут я просто в шоке Вы даже знаете, что я помню?
И таки да, как уже писал, яник, сдал всех. Всё могло бы быть иначе.
Мир- Труд- май. или жвачка. не важно. Но без человеческих жертв.
И в угоду кому всё? ради печенюшек?
abaika95:
Вы помните только ту картинку когда в беркут кидали сажигательные снаряды и беркуту дали преступный приказ не отвечать чем самым подставив их
Вы помните только ту картинку когда в беркут кидали сажигательные снаряды и беркуту дали преступный приказ не отвечать чем самым подставив их
Вот тут я просто в шоке Вы даже знаете, что я помню?
И таки да, как уже писал, яник, сдал всех. Всё могло бы быть иначе.
Мир- Труд- май. или жвачка. не важно. Но без человеческих жертв.
И в угоду кому всё? ради печенюшек?
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