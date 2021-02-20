elektron: И естественное желание регионов на самоопределение.
Когда рядом науськивает сосед на отделение это уже не естественное желание а провокация Обтетивный Референдум так и не провели,хотели донбасцы отделения или нет? Может сошлись бы на автономии в составе Украины? Но России это не надо было И да Крым это тактический выйгрышь России А Донбасс стратегический проигрыш
viktorian85: В Крыму сделали всё максимально по закону. Референдум. Знаю людей которые на него ходили без дулов автоматов.
Никто не говорит что под дулами автоматов заставляли голосовать Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?) Да щас) Цитата:
viktorian85: На Донбассе началось не с Гиркина. Ещё раньше
Да активисты бегали по городам и пробирались в администрацию,дрались с полицией когда как МВД и СБУ никуда не уходили и также проводили киевскую политику Просто смута Но После прихода гиркина началась активная фаза с боями Так что вполне это нападение России на Украину
elektron: Ну я же говорю бесполезно. И в Одессе простые люди простых людей сожгли? И Донбасс пришёл в Киев с войной? Ой
В Одессе обычные граждане науськинные местными нациками совершили самосуд над группой сепаратистов И да,что после этой трагедии кто-то в Одессе начал вооруженную борьбу? Нет Потмоучто российские войска туда так и не дошли Цитата:
elektron: И Донбасс пришёл в Киев с войной? Ой
Началось...) Цитата:
elektron: Когда сосед приходит с другой стороны и расстреливает стариков, женщин и детей. Расскажите свои сказки жителям Донбасса.
И мальчиков распинают на центральной площади?)) Вы так и будете повторять перлы российской пропаганды? Да началась война и в этой войне иногда гибнут мирные граждане от обстрелов и шальных снарядов Войну начали отряды из России На их совести все это Почему-то Чечню вы вспоминать не хотите когда российская армия проводила свое АТО и снесла в пыль город Грозный и плевать что там мирные граждане были или это другое?))
abaika95: В Одессе обычные граждане науськинные местными нациками совершили самосуд над группой сепаратистов
Так нацики всё же были? А в чём сепаратизм? волеизъявление право граждан. Или за мнение можно и нужно убивать? А они же так в евопу хотели, что из за этого даже и переворот устроили. Только не видать им Евопы теперь совсем, как своих ушей, разве что в зеркале. А оставь всё как было, возможно сегодня уже и были бы частью этой евопы. Цитата:
abaika95: И мальчиков распинают на центральной площади?)) Вы так и будете повторять перлы российской пропаганды?
Если вы не в курсе, то эти кадры и по немецким каналам показывали. Непредвзято разумеется. Или по вашему танки и армия сама по себе там оказалась? Да ещё эти никому не подконтрольные батальоны. Вы серьёзно?
abaika95: А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?) Да щас)
Там 17 тысяч военных флот стоит веками. Естественно никто никуда не ушёл бы.
Цитата:
abaika95: Но После прихода гиркина началась активная фаза с боями Так что вполне это нападение России на Украину
Воинские части на западе страны разграбили, обл.советы захватывали и т.д. Гиркин всего лишь с кучкой 200 человек дал отпор. К счастью Россия не напала на Украину. Иначе бы пришлось зачищать страну и присоединять Украину. Идёт гражданская война с разными наёмниками и оружием с двух сторон. Вот думаю америкосы сейчас заставят идти в атаку и придётся зачищать Украину. А как иначе.
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