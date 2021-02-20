Отправлено: - 18:07

viktorian85:

В Крыму сделали всё максимально по закону. Референдум. Знаю людей которые на него ходили без дулов автоматов.

viktorian85:

На Донбассе началось не с Гиркина. Ещё раньше

Цитата:Никто не говорит что под дулами автоматов заставляли голосоватьНо то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не можетА что если бы большинство проголосовало против?Зелёные человечки бы ушли?)Да щас)Цитата:Да активисты бегали по городам и пробирались в администрацию,дрались с полицией когда как МВД и СБУ никуда не уходили и также проводили киевскую политикуПросто смутаНо После прихода гиркина началась активная фаза с боямиТак что вполне это нападение России на Украину