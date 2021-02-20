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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 66 из 66«1...646566
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:48
#976
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Цитата:
elektron:
И естественное желание регионов на самоопределение.

Когда рядом науськивает сосед на отделение это уже не естественное желание а провокация
Обтетивный Референдум так и не провели,хотели донбасцы отделения или нет? Может сошлись бы на автономии в составе Украины? Но России это не надо было
И да Крым это тактический выйгрышь России
А Донбасс стратегический проигрыш
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:00
#977
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Цитата:
abaika95:
Не нациков а обычных граждан

Ну я же говорю бесполезно. И в Одессе простые люди простых людей сожгли? И Донбасс пришёл в Киев с войной? Ой
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:02
#978
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Цитата:
abaika95:
Когда рядом науськивает сосед

Когда сосед приходит с другой стороны и расстреливает стариков, женщин и детей. Расскажите свои сказки жителям Донбасса.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:07
#979
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Цитата:
viktorian85:
В Крыму сделали всё максимально по закону. Референдум. Знаю людей которые на него ходили без дулов автоматов.

Никто не говорит что под дулами автоматов заставляли голосовать
Но то что в то время когда проходил референдум,зелёные человечки патрулировали города крыма никто оспорить не может
А что если бы большинство проголосовало против?
Зелёные человечки бы ушли?)
Да щас)
Цитата:
viktorian85:
На Донбассе началось не с Гиркина. Ещё раньше

Да активисты бегали по городам и пробирались в администрацию,дрались с полицией когда как МВД и СБУ никуда не уходили и также проводили киевскую политику
Просто смута
Но После прихода гиркина началась активная фаза с боями
Так что вполне это нападение России на Украину
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:14
#980
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Цитата:
elektron:
Ну я же говорю бесполезно. И в Одессе простые люди простых людей сожгли? И Донбасс пришёл в Киев с войной? Ой

В Одессе обычные граждане науськинные местными нациками совершили самосуд над группой сепаратистов
И да,что после этой трагедии кто-то в Одессе начал вооруженную борьбу? Нет
Потмоучто российские войска туда так и не дошли
Цитата:
elektron:
И Донбасс пришёл в Киев с войной? Ой

Началось...)
Цитата:
elektron:
Когда сосед приходит с другой стороны и расстреливает стариков, женщин и детей. Расскажите свои сказки жителям Донбасса.

И мальчиков распинают на центральной площади?)) Вы так и будете повторять перлы российской пропаганды?
Да началась война и в этой войне иногда гибнут мирные граждане от обстрелов и шальных снарядов
Войну начали отряды из России
На их совести все это
Почему-то Чечню вы вспоминать не хотите когда российская армия проводила свое АТО и снесла в пыль город Грозный и плевать что там мирные граждане были
или это другое?))
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:16
#981
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Украине повезло что она не воюет с Россией. Так бы всю Украину давно зачистили.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:26
#982
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Цитата:
abaika95:
В Одессе обычные граждане науськинные местными нациками совершили самосуд над группой сепаратистов

Так нацики всё же были? А в чём сепаратизм? волеизъявление право граждан. Или за мнение можно и нужно убивать? А они же так в евопу хотели, что из за этого даже и переворот устроили. Только не видать им Евопы теперь совсем, как своих ушей, разве что в зеркале. А оставь всё как было, возможно сегодня уже и были бы частью этой евопы. :lol: Цитата:
abaika95:
И мальчиков распинают на центральной площади?)) Вы так и будете повторять перлы российской пропаганды?

Если вы не в курсе, то эти кадры и по немецким каналам показывали. Непредвзято разумеется. Или по вашему танки и армия сама по себе там оказалась? Да ещё эти никому не подконтрольные батальоны. Вы серьёзно?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:27
#983
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Цитата:
abaika95:
А что если бы большинство проголосовало против? Зелёные человечки бы ушли?) Да щас)

Там 17 тысяч военных флот стоит веками. Естественно никто никуда не ушёл бы.

Цитата:
abaika95:
Но После прихода гиркина началась активная фаза с боями Так что вполне это нападение России на Украину

Воинские части на западе страны разграбили, обл.советы захватывали и т.д. Гиркин всего лишь с кучкой 200 человек дал отпор. К счастью Россия не напала на Украину. Иначе бы пришлось зачищать страну и присоединять Украину. Идёт гражданская война с разными наёмниками и оружием с двух сторон. Вот думаю америкосы сейчас заставят идти в атаку и придётся зачищать Украину. А как иначе.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:34
#984
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Цитата:
viktorian85:
от думаю америкосы сейчас заставят идти в атаку и придётся зачищать Украину. А как иначе.

Если такое случится, другого выбора и не будет.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 18:51
#985
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