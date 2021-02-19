Отправлено: - 16:48

elektron:

Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.

Цитата:Как это никто не нападал?Вы это батенька бросьтеЧто вам пропаганда российская лепит не надо воспринимать как истину в последней инстанцииТакже как лепку украинскую да и вообще всякую)Потрудитесь быть объективнымЭто сложно но необходимоКрым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдумВажно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верюНо все же под присмотром гру все это былоДальшеРусская весна на ДонбассеОтряд грушника Гиркина-Стрелкова перешёл границу и захватил СлаваянскНачались активные боевые действия когда как до этого были просто местечковые захваты администраций местными активистамиПосле отступления из Славянска и начала боёв за Донецк,когда войска АТО уже вплотную подошли к городу и границеНеожиданно начали появлятся "отпускники" из России,с техникой и оружиемПосле чего регулярная армия Украины попала в несколько окружений и была разгромлена....Что это если не нападение?Да Путин может слукавить и сказать про российские войска что их там нету,но этих "ихтамнетов" ловят и убивают и в Сирии и в Ливии и в ЦАРВезде ихтамнетыА могилы их почему-то в Рязани и в нижнем Новгороде потом