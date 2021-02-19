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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 65 из 66«1...63646566»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.02.21 - 22:18
#961
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Цитата:
drakon:
Хоть один - оставили...


да, будут нам дарить.кое что.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:00
#962
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Цитата:
alex_60:
все, ты теперь не главный троль.

Как теперь жить дальше? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:01
#963
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Цитата:
abaika95:
Он и не был главным Он просто умеет Уже хорошо, в отличии от остальных

Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:05
#964
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Цитата:
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)

Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:23
#965
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Цитата:
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)

И как ни странно построили .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:25
#966
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А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:26
#967
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женский халат и в выходные шпарит.
деятельность халата свелась..
зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:40
#968
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Цитата:
maxsaf:
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили

Не ну сильно не гордитесь)
Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)
Цитата:
maxsaf:
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)

Ну давайте вспомним
Коба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраны
Троцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)
Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названых
Это тоже просто политические?Цитата:
elektron:
И как ни странно построили

И как ни странно прожила эта страна всего 70 лет
Цитата:
elektron:
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает

Ещё не вечер как говорится
Украина и Киргизия тому пример
Цитата:
alex_60:
женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.

Шура ты ТАМ проверил уже?
Очень важно знать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 14:26
#969
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сверчки акиматовские трудятся.
кушать хотят.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 14:40
#970
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Цитата:
abaika95:
Украина и Киргизия тому пример

Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 16:48
#971
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Цитата:
elektron:
Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.

Как это никто не нападал?
Вы это батенька бросьте
Что вам пропаганда российская лепит не надо воспринимать как истину в последней инстанции
Также как лепку украинскую да и вообще всякую)
Потрудитесь быть объективным
Это сложно но необходимо
Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум
Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю
Но все же под присмотром гру все это было
Дальше
Русская весна на Донбассе
Отряд грушника Гиркина-Стрелкова перешёл границу и захватил Славаянск
Начались активные боевые действия когда как до этого были просто местечковые захваты администраций местными активистами
После отступления из Славянска и начала боёв за Донецк,когда войска АТО уже вплотную подошли к городу и границе
Неожиданно начали появлятся "отпускники" из России,с техникой и оружием
После чего регулярная армия Украины попала в несколько окружений и была разгромлена....
Что это если не нападение?
Да Путин может слукавить и сказать про российские войска что их там нету,но этих "ихтамнетов" ловят и убивают и в Сирии и в Ливии и в ЦАР
Везде ихтамнеты
А могилы их почему-то в Рязани и в нижнем Новгороде потом
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:18
#972
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Цитата:
abaika95:
Потрудитесь быть объективным Это сложно но необходимо Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю

Верьте, ваше право. Элементарное объяснять не вижу смысла.Цитата:
abaika95:
Дальше Русская весна на Донбассе

Минутку, кто к кому пришёл? И кто кого стрелял и бомбил?
Если бы не вышеперечисленное с Крымом, то там вполне мог бы подобный сценарий разыграться.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:25
#973
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Цитата:
abaika95:
Потрудитесь быть объективным

Объективно, если бы Янукович не побоялся и раздавил бы эту толпу нациков танками, то ничего бы последующего и не было бы, со всеми вытекающими. Но яник сдрейфил. В стране гос. переворот нациков.
И естественное желание регионов на самоопределение.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:45
#974
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Цитата:
elektron: Верьте, ваше право. Элементарное объяснять не вижу смысла.
А что вы можете объяснить? Все факты против вас Точнее против соловья) Цитата:
elektron: Минутку, кто к кому пришёл? И кто кого стрелял и бомбил?
Российские отряды пришли на официальную украинскую территорию и начали убивать Только так и никак иначе Цитата:
elektron: Если бы не вышеперечисленное с Крымом, то там вполне мог бы подобный сценарий разыграться
Какой такой? Война в крыму? Наврядле когда там даже военные части Украины сдавались без боя потомучто симпатизировали РФ А вот на Донбассе началась война потомучто не все были сторонниками отделения Харьков и Одесса в активную фазу боёв почему-то не включились,почему? Да просто потомучто там войск российских небыло которые "кашу варили") Цитата:
elektron: Объективно, если бы Янукович не побоялся и раздавил бы эту толпу нациков танками
Ну вот опять Перестаньте лить сюда аргументы российской пропаганды На майдане 90% это были обычные активные граждане в основном киевляне вышедшие против коррупции и против открытой проросийской администрации Януковича И да танками давить не вариант сейчас У Януковича ядерного оружия небыло чтобы ответить на удары НАТО И Россия не стала бы за него впрягатся как не впряглась за Югославию,Ливию и Ирак Цитата:
elektron: В стране гос. переворот нациков. И естественное желание регионов на самоопределение.
Не нациков а обычных граждан которые послужили авангардом а потом уже во власть пролезли откровенные нацики
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:45
#975
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В Крыму сделали всё максимально по закону. Референдум. Знаю людей которые на него ходили без дулов автоматов. Так что этот фейк уже не канает. На Донбассе началось не с Гиркина. Ещё раньше. К сожалению украинцы поверив американцам и устроив гос.переворот потеряли свою страну. Это урок они не учли когда грузины устроили гос.переворот и стали колонией американцев.
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