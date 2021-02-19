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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.02.21 - 22:18
Цитата:
да, будут нам дарить.кое что.
drakon:
Хоть один - оставили...
Хоть один - оставили...
да, будут нам дарить.кое что.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:00
Цитата:
Как теперь жить дальше?
alex_60:
все, ты теперь не главный троль.
все, ты теперь не главный троль.
Как теперь жить дальше?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:01
Цитата:
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили
abaika95:
Он и не был главным Он просто умеет Уже хорошо, в отличии от остальных
Он и не был главным Он просто умеет Уже хорошо, в отличии от остальных
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:05
Цитата:
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:23
Цитата:
И как ни странно построили .
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)
И как ни странно построили .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:25
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:26
женский халат и в выходные шпарит.
деятельность халата свелась..
зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
деятельность халата свелась..
зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:40
Цитата:
Не ну сильно не гордитесь)
Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)
Цитата:
Ну давайте вспомним
Коба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраны
Троцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)
Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названых
Это тоже просто политические?Цитата:
И как ни странно прожила эта страна всего 70 лет
Цитата:
Ещё не вечер как говорится
Украина и Киргизия тому пример
Цитата:
Шура ты ТАМ проверил уже?
Очень важно знать
maxsaf:
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили
Не ну сильно не гордитесь)
Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)
Цитата:
maxsaf:
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
Ну давайте вспомним
Коба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраны
Троцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)
Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названых
Это тоже просто политические?Цитата:
elektron:
И как ни странно построили
И как ни странно построили
И как ни странно прожила эта страна всего 70 лет
Цитата:
elektron:
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает
Ещё не вечер как говорится
Украина и Киргизия тому пример
Цитата:
alex_60:
женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
Шура ты ТАМ проверил уже?
Очень важно знать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 14:26
сверчки акиматовские трудятся.
кушать хотят.
кушать хотят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 14:40
Цитата:
Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.
abaika95:
Украина и Киргизия тому пример
Украина и Киргизия тому пример
Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 16:48
Цитата:
Как это никто не нападал?
Вы это батенька бросьте
Что вам пропаганда российская лепит не надо воспринимать как истину в последней инстанции
Также как лепку украинскую да и вообще всякую)
Потрудитесь быть объективным
Это сложно но необходимо
Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум
Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю
Но все же под присмотром гру все это было
Дальше
Русская весна на Донбассе
Отряд грушника Гиркина-Стрелкова перешёл границу и захватил Славаянск
Начались активные боевые действия когда как до этого были просто местечковые захваты администраций местными активистами
После отступления из Славянска и начала боёв за Донецк,когда войска АТО уже вплотную подошли к городу и границе
Неожиданно начали появлятся "отпускники" из России,с техникой и оружием
После чего регулярная армия Украины попала в несколько окружений и была разгромлена....
Что это если не нападение?
Да Путин может слукавить и сказать про российские войска что их там нету,но этих "ихтамнетов" ловят и убивают и в Сирии и в Ливии и в ЦАР
Везде ихтамнеты
А могилы их почему-то в Рязани и в нижнем Новгороде потом
elektron:
Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.
Ну да особенно Украина... Никто не нападал, а уже 3 АТО провели и за 7-мь лет отодвинулись лет на 50-ть минимум.
Как это никто не нападал?
Вы это батенька бросьте
Что вам пропаганда российская лепит не надо воспринимать как истину в последней инстанции
Также как лепку украинскую да и вообще всякую)
Потрудитесь быть объективным
Это сложно но необходимо
Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум
Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю
Но все же под присмотром гру все это было
Дальше
Русская весна на Донбассе
Отряд грушника Гиркина-Стрелкова перешёл границу и захватил Славаянск
Начались активные боевые действия когда как до этого были просто местечковые захваты администраций местными активистами
После отступления из Славянска и начала боёв за Донецк,когда войска АТО уже вплотную подошли к городу и границе
Неожиданно начали появлятся "отпускники" из России,с техникой и оружием
После чего регулярная армия Украины попала в несколько окружений и была разгромлена....
Что это если не нападение?
Да Путин может слукавить и сказать про российские войска что их там нету,но этих "ихтамнетов" ловят и убивают и в Сирии и в Ливии и в ЦАР
Везде ихтамнеты
А могилы их почему-то в Рязани и в нижнем Новгороде потом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:18
Цитата:
Верьте, ваше право. Элементарное объяснять не вижу смысла.Цитата:
Минутку, кто к кому пришёл? И кто кого стрелял и бомбил?
Если бы не вышеперечисленное с Крымом, то там вполне мог бы подобный сценарий разыграться.
abaika95:
Потрудитесь быть объективным Это сложно но необходимо Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю
Потрудитесь быть объективным Это сложно но необходимо Крым.войска России высадились,и под дулами автоматов провели референдум Важно:сначала высадились а уже потом референдум провели,никак иначе как аннексия это не называется, даже с расчетом что 90% жителей были за вхождение в РФ и я в это верю
Верьте, ваше право. Элементарное объяснять не вижу смысла.Цитата:
abaika95:
Дальше Русская весна на Донбассе
Дальше Русская весна на Донбассе
Минутку, кто к кому пришёл? И кто кого стрелял и бомбил?
Если бы не вышеперечисленное с Крымом, то там вполне мог бы подобный сценарий разыграться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6418
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:25
Цитата:
Объективно, если бы Янукович не побоялся и раздавил бы эту толпу нациков танками, то ничего бы последующего и не было бы, со всеми вытекающими. Но яник сдрейфил. В стране гос. переворот нациков.
И естественное желание регионов на самоопределение.
abaika95:
Потрудитесь быть объективным
Потрудитесь быть объективным
Объективно, если бы Янукович не побоялся и раздавил бы эту толпу нациков танками, то ничего бы последующего и не было бы, со всеми вытекающими. Но яник сдрейфил. В стране гос. переворот нациков.
И естественное желание регионов на самоопределение.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:45
Цитата:
elektron: Верьте, ваше право. Элементарное объяснять не вижу смысла.А что вы можете объяснить? Все факты против вас Точнее против соловья) Цитата:
elektron: Минутку, кто к кому пришёл? И кто кого стрелял и бомбил?Российские отряды пришли на официальную украинскую территорию и начали убивать Только так и никак иначе Цитата:
elektron: Если бы не вышеперечисленное с Крымом, то там вполне мог бы подобный сценарий разыгратьсяКакой такой? Война в крыму? Наврядле когда там даже военные части Украины сдавались без боя потомучто симпатизировали РФ А вот на Донбассе началась война потомучто не все были сторонниками отделения Харьков и Одесса в активную фазу боёв почему-то не включились,почему? Да просто потомучто там войск российских небыло которые "кашу варили") Цитата:
elektron: Объективно, если бы Янукович не побоялся и раздавил бы эту толпу нациков танкамиНу вот опять Перестаньте лить сюда аргументы российской пропаганды На майдане 90% это были обычные активные граждане в основном киевляне вышедшие против коррупции и против открытой проросийской администрации Януковича И да танками давить не вариант сейчас У Януковича ядерного оружия небыло чтобы ответить на удары НАТО И Россия не стала бы за него впрягатся как не впряглась за Югославию,Ливию и Ирак Цитата:
elektron: В стране гос. переворот нациков. И естественное желание регионов на самоопределение.Не нациков а обычных граждан которые послужили авангардом а потом уже во власть пролезли откровенные нацики
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 17:45
В Крыму сделали всё максимально по закону. Референдум. Знаю людей которые на него ходили без дулов автоматов. Так что этот фейк уже не канает. На Донбассе началось не с Гиркина. Ещё раньше. К сожалению украинцы поверив американцам и устроив гос.переворот потеряли свою страну. Это урок они не учли когда грузины устроили гос.переворот и стали колонией американцев.
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