Цитата:
maxsaf:
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили
Не ну сильно не гордитесь)
Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)
Цитата:
maxsaf:
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
Ну давайте вспомним
Коба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраны
Троцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)
Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названых
Это тоже просто политические?Цитата:
elektron:
И как ни странно построили
И как ни странно прожила эта страна всего 70 лет
Цитата:
elektron:
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает
Ещё не вечер как говорится
Украина и Киргизия тому пример
Цитата:
alex_60:
женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
Шура ты ТАМ проверил уже?
Очень важно знать