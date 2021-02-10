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≡ "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40970
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 20:48
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9 февраля в городе воспользовались услугами автобусов 56 429 человек. Из них, по данным AlenPay, транспортными картами оплатили проезд 14 175 пассажиров, банковскими картами - 23 534, с помощью СМС - 34, мобильным приложением - 3 480.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 10.02.21 - 20:48
#1
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Ну вот и закончилось всё
А разговоров то было.....
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13711
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:14
#2
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Цитата:
У людей есть понимание проводимой работы в данном направлении, идёт рост безналичной оплаты проезда

Источник:

А вот причинно-следственные связи нарушены у руководителя отдела ЖКХ. Какое понимание проводимой работы? Есть понимание что безналом дешевле. А по мне - ещё и удобней. А из слов следует будто акимат разъяснял-разъяснял и люди всё поняли))).
Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2021 - 22:15]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:21
#3
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Цитата:
Victor Yang:
я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

О ещё один - поуехОвший... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21187
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:23
#4
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Цитата:
Victor Yang:
гражданин другой страны,

Семью перевёз?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:46
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

А че мне ругаться?)
Нет такого акимата Кустаная)
И даже если ты имеешь ввиду акимат Костаная? То тоже пофиг)
Вот еслибы ты года через 2-3 после уезда начал высказываться о обще-политической ситуации у нас в стране,да ещё не мнением а огульно-обвиняя то может быть я обратил на это внимание
А так мне барабер
Оценивай)

[Исправлено: abaika95, 11.02.2021 - 08:55]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6411
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 23:47
#6
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И это за день коллапса, а сколько в обычный день было бы? ;-)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 11.02.21 - 08:02
#7
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Друзья расскажите как пользоватся смс и QR оплатой. Транспортную покупать не охота, я автобусом пользуюсь редко. Банковскую карту применять боюсь, чето нету у меня доверия к этим ребятам из алимплея/акимата , смотрю уже было много случаев когда снималось по 500 теньге. А я из тех людей, которые потом не идут разбиратся и устраивать мышиную возню, за 500 денег. Так и получится, раз 500 , два500 три 500 за год набежит))))
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1807
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 11.02.21 - 09:18
#8
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Цитата:
Vit:

Да ничего сложного. Через банковское приложение для своей карты (Народник, Каспий и т.д.) ч разделе оплата по QR сканируй код с валидатора, жми оплатить.
:lol: Виталь, так или иначе это оплата, она неизбежно будет связана с местом хранилища твоих денег. Карта, счёт телефона, карман🤷‍♂️

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.02.2021 - 09:21]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1807
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 11.02.21 - 09:30
#9
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Цитата:
abaika95:

Закончилось? Люди по прежнему долго ждут автобусов, на такси вынуждены ездить. Это удобство? Точно нет.
Но! Это ж не коллапс, бро! Точно не коллапс, бро!
Но у нас как, люди-не железо, железо ломается, наши люди-нет, перетерпят. Акимат это твёрдо знает.
Есть одно сомнение... пройдёт месяц, водители получат (или не получат) дотационные заработки, или их в счёт 'будущего урожая' заставят выкатить хозяев автопарков из своего кармана. И... начнутся всё те же старые песни, о главном.
Когда ещё эти дотации зазвенят в кармане конечного адресата.
Всё только начинается)
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2731
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 11.02.21 - 10:36
#10
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Пацаны, а не собраться ли нам и написать о том, что мы обязуемся выполнять свою работу - как положено, и даже штампики поставим... смотрите, вот оно лицо "социально ответственного бизнеса"
конечно, они это сами придумали, других забот у них нет, кроме как успокаивать жителей города :lol: (мне в это верится с трудом, таково моё мнение)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6411
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 20.02.21 - 14:14
#11
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Вид безналичной оплаты в прошлом веке с терминалом в одном лице :lol: :lol:
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