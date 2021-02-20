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≡ Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40970
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 13:20
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В 2021 году в Казахстане планируют разработать правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1984
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 13:20
#1
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Вот, уже представила, что с отменой в казахском алфавите буквы Ц, будут интересно звучать некоторые фамилии. Например бывший глава кустанайского образования будет теперь Симбалюк :)
или вот Сисерон тоже классно звучит!

[Исправлено: юля елиссева, 20.02.2021 - 13:22]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 13:21
#2
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Сначала алфавит до ума доведите
Иначе сейчас все опять начнут менять в вывески а через год ещё нововведения будут
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
62
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 13:59
#3
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это что потом опять документы, паспорта менять? Вот идиотизм. И знаем кто инициатор этой ереси.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3142
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 14:04
#4
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Тут (в России) тоже идиотизма хватает . Но хоть свое имя и фамилию могу нормально написать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3142
Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по новым правилам
Отправлено: 20.02.21 - 14:09
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Симбалюк

---Что , только на латинице все будет ?? Тогда - Tsymbalyk ? ?

[Исправлено: Гога, 20.02.2021 - 11:13]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13711
Re: Имена и фамилии на казахской латинице планируют писать по...
Отправлено: 20.02.21 - 14:24
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Например бывший глава кустанайского образования будет теперь Симбалюк

Во многих языках этой буквы нет. У меня фамилия на -цов заканчивается. В Казахстане писали -tsov. А вот в России написали -cov.
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