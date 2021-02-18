Отправлено: - 11:00

elektron:

А при чём тут Ведлер, вы же мне его предлагали в качестве учебного пособия

Маркс:

Это называется когнитивное расстройство. Вот есть два варианта - получить знания и не получить

Маркс:

Брякнули не подумавши? Опять соврамши? Были выпимши?

Цитата:Еще раз для упорных меценатов)Учебник за 6 класс это уже давний сарказм связанный с активистами,они его тыкают всем подряд при любом удобном случае как аргумент того что с ними спорить бесполезно,ведь у них учебник есть!! Так и тут,вы попытались этого не понять а Маркс и подавно) ну ваше дело,в сарказм не сильны значит)Цитата:1) одни в школе прокурировали уроки-утверждение! вы завидовали таким дерзким ребятам2)другие получали знания-вы и этого не добилисьВывод:вы и не дерзкий прогульщик,вы и не получатель знаний...вы даже не посередине этого шреденергского парадокса,вы вне егоМаркс и пустотаПонимать же надо для начала а вы сразу свою любимую кучку мять началиЦитата:Не надо свои любимые состояния и принципы под которыми пишите сюда проецитирвать на других)