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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40970
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2243
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 09:47
#60
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Цитата:
Маркс:
Это называется когнитивное расстройство. Вот есть два варианта -



Браво, Маркс! :lol:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 11:00
#61
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Цитата:
elektron:
А при чём тут Ведлер, вы же мне его предлагали в качестве учебного пособия

Еще раз для упорных меценатов)
Учебник за 6 класс это уже давний сарказм связанный с активистами,они его тыкают всем подряд при любом удобном случае как аргумент того что с ними спорить бесполезно,ведь у них учебник есть!! Так и тут,вы попытались этого не понять а Маркс и подавно) ну ваше дело,в сарказм не сильны значит)
Цитата:
Маркс:
Это называется когнитивное расстройство. Вот есть два варианта - получить знания и не получить

1) одни в школе прокурировали уроки-утверждение! вы завидовали таким дерзким ребятам
2)другие получали знания-вы и этого не добились
Вывод:вы и не дерзкий прогульщик,вы и не получатель знаний...вы даже не посередине этого шреденергского парадокса,вы вне его
Маркс и пустота
Понимать же надо для начала а вы сразу свою любимую кучку мять начали
Цитата:
Маркс:
Брякнули не подумавши? Опять соврамши? Были выпимши?

Не надо свои любимые состояния и принципы под которыми пишите сюда проецитирвать на других)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 11:01
#62
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Цитата:
таноми52:
Браво, Маркс

Дейтельность таноми на форуме свелась к одному состоянию
Ну на что хватает человека конечно)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 11:27
#63
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Цитата:
abaika95:
Еще раз для упорных

Ну столько пафоса. :lol:
Так вам объяснить, как определить полдень, природное время по вашему? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 11:43
#64
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Цитата:
elektron:
Ну столько пафоса. Так вам объяснить, как определить полдень, природное время по вашему

Зачем? Единственную свою способность хотите продемонстрировать?)когда как уже есть четкий выверенный показатель
Мы сейчас опержаем истиный полдень на почти 2 часа
Активисты хотят вернуть час
Пусть хотят дальше
Без голосования их час будет обычной профанацией
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7722
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 11:47
#65
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Цитата:
elektron:
Так вам объяснить, как определить полдень, природное время по вашему?

Можно поинтересоваться ,зачем?С какой целью вам нужно определить полдень?
Самолёты и поезда отправляются по расписанию,а не по полдню.
Различные встречи назначаются по времени,а не по полдню.
Я вот каждый день передвигаюсь по городу встречаюсь с разными людьми,мне никто ни разу не сказал ,давай завтра встретимся в полдень.
Обеденный перерыв в различных учреждения обычно выглядит в формате 12-13,13-14.Я вот как то ни разу не встречал вывеску "Полдень-"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 20.02.21 - 12:01
#66
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Цитата:
Добринцофф:
Можно поинтересоваться ,зачем?

Для определения природного времени. ;-)
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