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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.02.21 - 22:18
#961
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Цитата:
drakon:
Хоть один - оставили...


да, будут нам дарить.кое что.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:00
#962
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Цитата:
alex_60:
все, ты теперь не главный троль.

Как теперь жить дальше? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:01
#963
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Цитата:
abaika95:
Он и не был главным Он просто умеет Уже хорошо, в отличии от остальных

Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:05
#964
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Цитата:
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)

Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:23
#965
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Цитата:
abaika95:
Ну и союз строили терористы,бандюганы и каторжане)

И как ни странно построили .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 00:25
#966
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А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:26
#967
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женский халат и в выходные шпарит.
деятельность халата свелась..
зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.02.21 - 11:40
#968
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Цитата:
maxsaf:
Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили

Не ну сильно не гордитесь)
Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)
Цитата:
maxsaf:
Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)

Ну давайте вспомним
Коба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраны
Троцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)
Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названых
Это тоже просто политические?Цитата:
elektron:
И как ни странно построили

И как ни странно прожила эта страна всего 70 лет
Цитата:
elektron:
А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает

Ещё не вечер как говорится
Украина и Киргизия тому пример
Цитата:
alex_60:
женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.

Шура ты ТАМ проверил уже?
Очень важно знать
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