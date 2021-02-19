Отправлено: - 11:40

maxsaf:

Предлагал же вам взять меня в штат)) прошляпили

maxsaf:

Одно дело - политическая статья, разбой - совсем другое дело)

elektron:

И как ни странно построили

elektron:

А вот сегодняшние террористы, бандюги и каторжане как то не в состоянии. Как то огорчает

alex_60:

женский халат и в выходные шпарит. деятельность халата свелась.. зато какой спокойный вечер вчера был на форуме. без халата.

Цитата:Не ну сильно не гордитесь)Кроме троллинга и рассуждать же надо уметь,вот с этим у вас беда)Цитата:Ну давайте вспомнимКоба Сталин-разбойник лично участвовавший в ограблении банковских карет с убийствами охраныТроцкий лично руководил московским восстанием в 1905 году где убивали полицейских (что-то типо венгерского восстания 1956 которое любят сейчас клеймить)Целая плеяда террористов убивавших и чиновников и обычных людей ради своих целей от,Желябова Каляева до Багрова которым куча памятников и улицы названыхЭто тоже просто политические?Цитата:И как ни странно прожила эта страна всего 70 летЦитата:Ещё не вечер как говоритсяУкраина и Киргизия тому примерЦитата:Шура ты ТАМ проверил уже?Очень важно знать