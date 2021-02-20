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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40970
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:11
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Массовые акции протеста в городах России 23 и 30 января какой-нибудь острослов, может быть, назовет «революцией ершиков» или чем-то вроде того… Ну что ж, у каждого свой национальный колорит: у кого-то - розы, а у кого-то - ершики.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
730
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:11
#1
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Да уж, кучеряво написал. Это в какой нибудь филосовский журнал надо отдать.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1807
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 09:45
#2
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Цитата:
Дантист:

:-) как сказал бы один известный сетевой персонаж : "Ни @@я не понял! Но оооочень интересно!"
Нет, как по мне, посыл ясен.
Особенно та часть, где обращение к 🐵, что всё тщатся натянуть опыт цифровизации на нашу реальность. "Как в Сингапуре!" стало девизом особой касты кабинетных болванчиков. Что выросли в теплицах, уже не в первом поколении.
А между тем в сёлах и аулах, извините за подробности, до сих пор задницы чуть ли не лопухом вытирают. В селе, где нет воды, газа, дорог...но есть интернет и куча требований к цифровизации единственной лавчёнки, торгующей снедью под запись.Такой вот сюр.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7722
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:15
#3
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Цитата:
Ударить где-нибудь в вытрезвителе могли и в советские годы. Но, чтобы действовать, как сейчас…

Источник:

Цитата:
Вот вам тема для психологов: каким образом люди теряют человеческое? И не способны ли мы сами в мире, периодически впадающем в безумстово, потерять человеческое уже в себе?

Источник:

Автора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да он бы через пару часов сам бы уже херачил их дубиной направо и налево.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1984
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:32
#4
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Цитата:
Дантист:
Да уж, кучеряво написал. Это в какой нибудь филосовский журнал надо отдать.

Не всем дано понять суть того, что изложил профессор. Очень любила в университете лекции профессора Бондаренко!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
494
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:48
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Не всем дано понять суть того, что изложил профессор

Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще. Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1984
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 10:53
#6
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Цитата:
Добринцофф:
втора надо на передовую в оцепление,пусть он там попробует пъяному стаду рассказать о человечности,да

Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:04
#7
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Юрий Яковлевич последнее время поступает хитро
Пытается натолкать в свои статьи и мнения столько рассуждений на разные темы,чтобы любой человек начиная читать его статью с любого обзаца нашел что-то своё интересное для обсуждения)
Но это больше философский прием диалога
Но не как журналисткий формат для новостной газеты
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
435
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:05
#8
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Чего ждать там, где на экранах воспевают Рэмбо и Бэтмен , Павлик Морозов стал предателем , а Аниськин и трактористы, пастухи и свинарки вовсе канули в Лету ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4491
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:06
#9
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на выходные дядя Коля выдавал очередной перл, но видимо сегодня дежурным терапевтом назначили дядю Юру. Обычно коменты после прочтения сами напрашиваются, но сегодня моё нутро молчит
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7052
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:07
#10
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Цитата:
Сабыр:
Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..

Да Волгоград и Чувашия...
Люди видно отупели там что решают голосовать за перевод или против?)
Цитата:
юля елиссева:
Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..

Философы на то и философы чтобы пространственно рассуждать
Но прогнозировать и принимать трудные решения они не сильны
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
8
Юрий БОНДАРЕНКО: О протестах без политики
Отправлено: 20.02.21 - 11:17
#11
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Цитата:
Сабыр:
Вы правы. Народ на столько деградировал и отупел. Да и не нужны никому грамотные люди,с тупыми проще.

Естественные причины,помноженные на мудрость государственных мужей,огромная миграция .
Как результат катастрофическое снижение качества большинства населения.
Третий сорт канешн не брак, новы правы-насколько с ними проще и легче.
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