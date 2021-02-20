Отправлено: - 11:07

Сабыр:

Да и кто бы 20 лет назад подумал о том,что мы будем решать по какому времени будем жить. Ну бред же. Спорить об очевидном. А сейчас стало по другому..

юля елиссева:

Дорвавшимся до власти временщикам надо бы время от времени спрашивать советов у таких людей как профессор Бондаренко. Глядишь и протестов было бы меньше..

Цитата:Да Волгоград и Чувашия...Люди видно отупели там что решают голосовать за перевод или против?)Цитата:Философы на то и философы чтобы пространственно рассуждатьНо прогнозировать и принимать трудные решения они не сильны